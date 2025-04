Falchi e aquile in volo nel cielo di Villacidro: Brambilla e Pallini vincono la Skyrace

Pareggio spettacolare e virtuoso tra Falchi di Lecco e aquile Pegarun nel derby lombardo (in trasferta per entrambe le formazioni!) di Villacidro Skyrace, con la quale CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky è sbarcata in Sardegna per una prova da 21 chilometri e 1920 metri D+ dopo i due appuntamenti sul continente della Sky del Canto della prima domenica di primavera e del Trail dei Corni, quest'ultimo andato in scena sei soli giorni prima della tappa isolana di Coppa Italia. Atterrati per il secondo anno in forze in Sardegna, i Falchi lecchesi l’hanno spuntata in campo maschile con Danilo Brambilla, le aquile orobiche hanno risposto con l’affermazione della lecchese (tra l’altro!) Elisa Pallini in gara-donne.