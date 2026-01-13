Missione primavera: XTERRA Villacidro Skyrace, il viaggio ha finalmente inizio!

Raggiunta la nostra meta, tra paesaggi dal sapore alpino e scorci che ci hanno ricordato le montagne primordiali delle Canarie, non ci è rimasto che perderci per qualche minuto davanti ad un vero e proprio paradiso terrestre da Far West o da Africa Nera (a seconda della propria immaginazione), il cui carattere di severità è stato ulteriormente acuito dalle condizioni meteo di una mattinata dalle rare incursioni dei raggi solari in un contesto minaccioso ed arcano, tendente… alla tempesta. Ciò che non ci ha impedito - specialmente sulla via del ritorno - di osservare alcuni momenti di sosta nei quali Paolo e Marco ci hanno descritto le peculiarità naturalistiche ma anche il ruolo ed il senso delle opere dell’uomo che caratterizzano il territorio attraversato, tra scrosci pioggia e grandine finissima, rispettosamente abitato per un paio d’ore dalla nostra voglia di correre a mente libera e cuore aperto.