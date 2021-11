World Ekiden 2021: dal 10 al 22 novembre, una staffetta per sollevare il mondo

Un anno fa è stato un evento di grande successo: ora è il momento di ripetersi. Nel 2020 la ASICS World Ekiden ha riunito (virtualmente) oltre 56.000 persone provenienti da 179 paesi diversi, adesso i runner di tutto il mondo sono chiamati a partecipare dal 10 al 22 novembre all'edizione 2021: sport, passione, divertimento e solidarietà perché come precisa la Casa giapponese "tutti coloro che parteciperanno in Europa raccoglieranno automaticamente fondi per le organizzazioni che sostengono il movimento per la salute mentale". E allora cosa fare per poter prendervi parte? Innanzitutto coloro che parteciperanno potranno organizzarsi in squadre fino a sei persone. La Ekiden 2021, ispirata all’heritage giapponese, è una corsa virtuale pensata per i podisti di tutti i livelli e organizzata in sei tappe dal chilometraggio differente (tre da 5K, due da 10K e una da 7,2K): la staffetta vedrà i membri del team passarsi una Tasuki digitale - una fascia di tessuto tipica della Ekiden tradizionale – correndo così una maratona virtuale.