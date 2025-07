"Un cuore che batte in due anime": Mancini ricorda Vialli nel giorno del suo compleanno

Oggi, 9 luglio, Gianluca Vialli avrebbe compiuto 61 anni. Roberto Mancini, ex compagno e grande amico del campione scomparso prematuramente due anni fa, ha condiviso sui social un messaggio toccante: "Tanti auguri di buon compleanno, ti voglio bene. L’amicizia è una sola anima che abita in due corpi, un cuore che batte in due anime". La foto è quella dell'abbraccio tra i due dopo il successo azzurro agli Europei, in lacrime nell'estate del 2021, un'immagine che rimarrà scolpita nella memoria di ogni sportivo e non solo, simbolo di un trionfo che andava oltre il risultato sportivo.