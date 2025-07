"Vialli non si commemora, si festeggia": la Juventus ricorda l'ex attaccante nel giorno del sessantunesimo compleanno

"Gianluca è stato un calciatore formidabile, un capitano carismatico, un dirigente e manager di grande personalità, ma soprattutto è stato un uomo dai profondi valori, un autentico esempio di coraggio– ha dichiarato Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus –. Ha lasciato in tutti quelli che lo hanno conosciuto un senso di vuoto ma anche di gratitudine per aver potuto condividere con lui questi valori. Vivere il successo agli Europei al suo fianco mi ha arricchito come atleta e come uomo e il suo ricordo è fonte di ispirazione quotidiana per me e per i nostri giocatori".