F1, clamoroso in Red Bull: Chris Horner licenziato dopo 20 anni, l'ex Ferrari Mekies al suo posto come CEO e team principal

"Vorremmo ringraziare Christian Horner per il suo eccezionale lavoro negli ultimi 20 anni - ha aggiunto l'ad corporate Oliver Mintzlaff -. Con il suo instancabile impegno, la sua esperienza, la sua competenza e il suo pensiero innovativo, ha contribuito in modo determinante a far diventare Red Bull Racing uno dei team di maggior successo e più attrattivi in Formula 1. Grazie di tutto, Christian, rimarrai per sempre una parte importante della storia del nostro team".