WMRA Mountain running Cup U18 in Puglia: vincono USA e Inghilterra, azzurrini a bocca asciutta

La spedizione azzurra ha mostrato segnali incoraggianti sia al maschile che al femminile. Tra le ragazze, la squadra A ha chiuso al nono posto con 80 punti, mentre la squadra B si è classificata decima con 87 punti, a pari merito con il Galles. La migliore italiana è stata Giulia Giorda (16esima assoluta), seguita da Alyssa Brizio (26esima), Anita Pelissero (38esima) e Anna Laratore (43esima). Per la squadra B si sono messe in evidenza Lara Lovisi (27esima), Francesca Stabile (29esima), Cristina Treu (31esima) e Giada Cappini (33esima). Tra gli uomini, ottima la prova della squadra Italia B, che ha sfiorato il podio internazionale chiudendo al quarto posto con 41 punti, mentre la squadra A ha terminato al sesto posto con 66 punti. I migliori azzurri sono stati Giuseppe Luciano Piazza (decimo assoluto), Alex Vavassori (13esimo), Pietro Carlo Milano (18esimo) e Cristian Pivot (33esimo) per la squadra B; Luca Gallerini (19esimo), Gabriele Vanini (21esimo), Andrea Scola (26esimo) e Andrea Cappelli (46esimo) per la squadra A. Alcuni degli atleti più attesi non sono riusciti a esprimersi al meglio, ma la scelta di schierare due rappresentative si conferma strategica per ampliare la base del movimento e offrire a un numero sempre maggiore di giovani l'opportunità di vestire la maglia azzurra in una competizione internazionale.