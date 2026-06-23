WMRA Mountain running Cup U18 in Puglia: vincono USA e Inghilterra, azzurrini a bocca asciutta
Francia padrona tra le nazioni, Bongio e Iania si aggiudicano il Trofeo Ciolo, Piemonte pigliatutto nel campionato italiano per regioni U16di Stefano Gatti
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Una giornata di grande sport a Gagliano del Capo: Trofeo Ciolo, WMRA U18 e Campionato Italiano per Regioni protagonisti
Una giornata di grande corsa in montagna ha animato il Salento con la WMRA U18 Mountain Running Cup 2026, il Campionato Italiano Cadetti e Cadette e il Trofeo Ciolo, che ha aperto il programma con oltre quattrocento atleti al via. Tra gare internazionali e sfide per regioni, ben diciassette nazioni si sono confrontate domenica 21 giugno sui percorsi di Gagliano del Capo (provincia di Lecce)in una manifestazione di alto livello tecnico e partecipazione.
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WMRA U18 Mountain Running Cup: dominio Francia, USA e Inghilterra protagoniste a Gagliano del Capo
La diciannoveima edizione della manifestazione ha richiamato in Puglia atleti da diciassette nazioni di Europa e America: Bulgaria, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Messico, Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord&Ulster, Polonia, Scozia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e USA, confermando ancora una volta il carattere internazionale dell'evento dedicato ai migliori giovani talenti della corsa in montagna.
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U18 femminile: McKee domina, Francia imprendibile a squadre
Nella prova femminile l’inglese Clara McKee ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute. Già al secondo chilometro, dopo la prima salita, l'atleta transitava al comando con un margine sulle inseguitrici che è riuscita ad aumentare progressivamente fino al traguardo, conquistando una vittoria netta in 22'35". Alle sue spalle si è sviluppata una lunga battaglia per le altre posizioni del podio tra la scozzese Nancy Corrie e la francese Elyna Mille. Dopo aver affrontato insieme gran parte della gara, la francese è riuscita a conquistare la seconda posizione in 23'11", mentre la scozzese ha completato il podio in 23'35". Le tre atlete hanno dominato la competizione dall'inizio alla fine, gestendo il vantaggio sul resto del gruppo e dando vita a una lotta avvincente per le posizioni da podio.
Classifica femminile - Top 10
Clara McKee (Inghilterra) 22'35"
Elyna Mille (Francia) 23'11"
Nancy Corrie (Scozia) 23'35"
Leona Turi (Svizzera) 23'41"
Louise Tisserand (Francia) 23'44"
Julie Forner (Francia) 24'31"
Abby Smith (Northern Ireland & Ulster) 24'55"
Aitana Martin (Spagna) 24'59"
Nansi Griffiths (Galles) 25'10"
Karolina Machno (Polonia) 25'19"
Nella graduatoria per nazioni arriva una vera e propria prova di forza della Francia, che conquista il successo con appena 13 punti, infliggendo un distacco impressionante alle avversarie. Alle sue spalle si piazza la Svizzera con 30 punti, mentre l'Inghilterra completa il podio con 40 punti.
Classifica per Nazioni - Top 10
Francia 13
Svizzera 30
Inghilterra 40
Scozia 46
Spagna 55
Polonia 56
Irlanda 70
Galles 78
Italia A 80
Italia B 87
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U18 maschile: Ferguson trionfa, Francia protagonista
Anche la gara maschile è stata molto combattuta. Al passaggio del secondo chilometro (dopo la prima salita) era lo spagnolo Oriol Saborit a guidare la corsa, seguito dalla coppia statunitense composta da Liam Folk e Jackson Ferguson. Poco dietro si muoveva compatto il gruppo francese, pronto a giocarsi le posizioni decisive nella seconda parte del percorso. Nel finale è stato Jackson Ferguson (USA) a cambiare marcia e conquistare la vittoria in 20'14". Alle sue spalle la Francia ha piazzato una splendida doppietta con Tom Lamarque secondo in 20'22" e Maxence Bal terzo in 20'27".
Classifica maschile - Top 10
1 Jackson Ferguson (USA) 20'14"
2 Tom Lamarque (Francia) 20'22"
3 Maxence Bal (Francia) 20'27"
4 Liam Folk (USA) 20'30"
5 Pierre Hacquard (Francia) 20'39"
6 Oriol Saborit (Spagna) 20'44"
7 Noah Caillet (Svizzera) 20'51"
8 Adam Lewis (Galles) 20'56"
9 Quentin Richon (Svizzera) 21'00"
10 Giuseppe L. Piazza (Italia B) 21'08"
La profondità della squadra francese ha fatto la differenza nella graduatoria per nazioni: la Francia si è imposta con 10 punti, precedendo Spagna e Svizzera, entrambe ferme a 38 punti, ma con gli spagnoli classificati davanti.
Classifica per Nazioni - Top 10
1 Francia 10
2 Spagna 38
3 Svizzera 38
4 Italia B 41
5 Stati Uniti 44
6 Italia A 66
7 Inghilterra 69
8 Scozia 71
9 Galles 79
10 Irlanda 81
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Gli Italiani
La spedizione azzurra ha mostrato segnali incoraggianti sia al maschile che al femminile. Tra le ragazze, la squadra A ha chiuso al nono posto con 80 punti, mentre la squadra B si è classificata decima con 87 punti, a pari merito con il Galles. La migliore italiana è stata Giulia Giorda (16esima assoluta), seguita da Alyssa Brizio (26esima), Anita Pelissero (38esima) e Anna Laratore (43esima). Per la squadra B si sono messe in evidenza Lara Lovisi (27esima), Francesca Stabile (29esima), Cristina Treu (31esima) e Giada Cappini (33esima). Tra gli uomini, ottima la prova della squadra Italia B, che ha sfiorato il podio internazionale chiudendo al quarto posto con 41 punti, mentre la squadra A ha terminato al sesto posto con 66 punti. I migliori azzurri sono stati Giuseppe Luciano Piazza (decimo assoluto), Alex Vavassori (13esimo), Pietro Carlo Milano (18esimo) e Cristian Pivot (33esimo) per la squadra B; Luca Gallerini (19esimo), Gabriele Vanini (21esimo), Andrea Scola (26esimo) e Andrea Cappelli (46esimo) per la squadra A. Alcuni degli atleti più attesi non sono riusciti a esprimersi al meglio, ma la scelta di schierare due rappresentative si conferma strategica per ampliare la base del movimento e offrire a un numero sempre maggiore di giovani l'opportunità di vestire la maglia azzurra in una competizione internazionale.
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Piemonte protagonista tra Cadetti e Cadette: doppio successo nella classifica regionale
Il Piemonte domina le classifiche regionali nelle gare Cadetti e Cadette, grazie alla tripletta femminile e all’ottima prova del settore maschile.
Galletto guida il tris piemontese tra le Cadette
La gara cadette si è sviluppata su ritmi elevati e con un gruppo di testa molto compatto fin dalle prime fasi. Al termine della prima salita è transitata davanti la lombarda Aya Khattab, ma le principali pretendenti alla vittoria erano racchiuse in pochi secondi. Alle sue spalle si trovava il terzetto piemontese composto da Virginia Galletto, Lisa Aimo Boot e Carolina Milano, con le quattro atlete sempre a stretto contatto. È stata la discesa a risultare decisiva: le piemontesi sono riuscite a recuperare terreno e a prendere il comando della gara, consolidando poi le proprie posizioni fino al traguardo. Ad imporsi è stata Virginia Galletto in 15'00", davanti a Lisa Aimo Boot (15'07") e Carolina Milano (16'06"), completando una splendida tripletta per il Piemonte.
Classifica Campionato Italiano per Regioni cadette - Top 10
1 Virginia Galletto Piemonte 15'00"
2 Lisa Aimo Boot Piemonte 15'07"
3 Carolina Milano Piemonte 16'06"
4 Aya Khattab Lombardia 16'11"
5 Camilla Losma Lombardia 16'14"
6 Lucia Mutti Toscana 16'24"
7 Lucia Franzini Lombardia 16'26"
8 Camilla Celli Toscana 16'29"
9 Elisabetta Bonardo Atletica Saluzzo 16'39"
10 Sofia Tassan Toffola Friuli Venezia Giulia 17'00”
Il Piemonte domina la classifica regionale grazie alla straordinaria tripletta firmata da Virginia Galletto, Lisa Aimo Boot e Carolina Milano, che consente alla rappresentativa piemontese di chiudere con il punteggio minimo di 3 punti. Sul podio salgono anche Lombardia (9 punti) e Toscana (14 punti).
Classifica Campionato Italiano per Regioni cadette
1 Piemonte 3
2 Lombardia 9
3 Toscana 14
4 Friuli Venezia Giulia 19
5 Veneto 28
6 Puglia 29
7 Trentino 30
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Calamai vince in solitaria, Piemonte protagonista nella classifica regionale
La gara Cadetti si è decisa fin dalle prime rampe del percorso. Al termine della prima salita è stato il toscano Francesco Calamai a transitare nettamente al comando, riuscendo a guadagnare un vantaggio significativo sugli avversari. Alle sue spalle si è formato un gruppetto inseguitore guidato dal lombardo Tommaso Folini Biscotti, insieme ai piemontesi Lorenzo Marcato, Mirko Gatti e Martino Giolitti. Nonostante il tentativo di rimonta degli inseguitori, Calamai è riuscito a gestire il vantaggio fino al traguardo, conquistando la vittoria in 12'41". Alle sue spalle è stata proprio la rappresentativa piemontese a distinguersi, piazzando Mirko Gatti al secondo posto in 12'51", Lorenzo Marcato al terzo in 13'12" e Martino Giolitti al quinto in 13'28", risultati che hanno permesso al Piemonte di conquistare il successo nella classifica regionale. Tra i protagonisti anche il lombardo Tommaso Folini Biscotti, quarto in 13'23", autore di una gara sempre nelle posizioni di vertice.
Classifica Campionato Italiano per Regioni cadetti - Top 10
1 Francesco Calamai Toscana 12'41"
2 Mirko Gatti Piemonte 12'51"
3 Lorenzo Marcato Piemonte 13'12"
4 Tommaso Folini Biscotti Lombardia 13'23"
5 Martino Giolitti Piemonte 13'28"
6 Christian Alessandrini Toscana 13'40"
7 Samuele Zammatteo Veneto 13'46"
8 Jacopo Trevisson Veneto 13'51"
9 Luca Federicis Friuli Venezia Giulia 14'01"
10 Kevin Stafuzza Friuli Venezia Giulia 14'11"
Grazie al secondo, terzo e quinto posto individuale, il Piemonte si aggiudica la classifica regionale con 5 punti, precedendo Toscana (7) e Veneto (15).
Classifica Campionato Italiano per Regioni cadetti
1 Piemonte 5
2 Toscana 7
3 Veneto 15
4 Lombardia 16
5 Friuli Venezia Giulia 19
6 Puglia 32
7 Trentino 32
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Bongio e Iania firmano il Trofeo Ciolo 2026
Ad aprire il programma della giornata era stato il Trofeo Ciolo, giunto alla sua quindicesima edizione. Più di quattrocento atleti hanno preso il via alle otto in punto sul percorso tra i suggestivi sentieri del Ciolo. Una gara che ha inaugurato una giornata ricca di appuntamenti, con gli atleti impegnati in condizioni rese ancora più sfidanti dalle alte temperature. Nella prova maschile il successo è andato a Francesco Bongio (GS Orobie), che ha tagliato il traguardo in 39’54”. Alle sue spalle Nicolas Statti ed Emanuele Franceschini hanno completato il podio. Tra le donne vittoria per Silvana Iania di Terlizzi Sporting Club, seguita da Laura Magistà e Arianna Pasero di SA Valchiese.
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