Milan, botto sul mercato: il regalo per Amorim è Diego Moreira, tutto sul nuovo attaccante rossonero

Moreira è un esterno di piede mancino capace di giocare con ottimo rendimento su entrambe le fasce. Alto 179 centimetri, non è un giocatore "alla Leao" cioè straripante nell'allungo o nella progressione, bensì più razionale e tecnico palla al piede. Inoltre, è un giocatore che aiuta moltissimo in fase difensiva: spesso e volentieri si abbassa così tanto ad aiutare da trovarsi a fronteggiare gli attaccanti avversari nell'uno contro uno da difendente. Proprio questa sua propensione al sacrificio lo rende capace di giocare anche come quarto di centrocampo. Il passo è frequente, la gamba è rapida nel dribbling stretto. Ha un ottimo piede, con cui riesce a servire assist o calciare in porta secco. L'archetipo di giocatore ricorda con le dovutissime proporzioni, Kvaratskhelia: esterno utile, forte tecnicamente, capace di giocare in maniera intensa ma cerebrale. Inoltre, è molto partecipe nel gioco, si propone, si muove con costanza ed è praticamente impossibile vederlo statico. Curioso ma indicativo della foga agonistica e della partecipazione il dato relativo alle ammonizioni: in 76 partite allo Strasburgo ha ricevuto 14 gialli, tanti per un attaccante.