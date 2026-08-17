Il profilo

Milan, botto sul mercato: il regalo per Amorim è Diego Moreira, tutto sul nuovo attaccante rossonero

Il belga giunge a Milano per portare tra i rossoneri tecnica, spunto, creatività e foga agonistica

di Umberto Porreca
17 Ago 2026 - 16:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Diego Moreira si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante-centrocampista classe 2004 arriva dallo Strasburgo, quindi dalla galassia calcistica del Chelsea. Andiamo a esplorare le sue caratteristiche e dove si potrà collocare nello scacchiere di Ruben Amorim.

Chi è Diego Moreira

 Nato il 6-8-2004 a Liegi da padre della Guinea Bissau, ex calciatore professionista, sua mamma è la figlia dell'ex calciatore austriaco Helmut Graf. Moreira è dotato di doppio passaporto belga e portoghese ed è quindi comunitario: il suo percorso in nazionale è stato un andirivieni totale, prima ha giocato con il Belgio, poi ha scelto il Portogallo, poi ha definitivamente fatto retromarcia e deciso di vestire la maglia belga in nazionale maggiore. Allo Strasburgo ha collezionato in due anni 76 presenze, 7 gol e 16 assist. 

Leggi anche
Diego Moreira

Mendes porta Diego Moreira al Milan: trattativa lampo da 50 milioni

Le caratteristiche

 Moreira è un esterno di piede mancino capace di giocare con ottimo rendimento su entrambe le fasce. Alto 179 centimetri, non è un giocatore "alla Leao" cioè straripante nell'allungo o nella progressione, bensì più razionale e tecnico palla al piede. Inoltre, è un giocatore che aiuta moltissimo in fase difensiva: spesso e volentieri si abbassa così tanto ad aiutare da trovarsi a fronteggiare gli attaccanti avversari nell'uno contro uno da difendente. Proprio questa sua propensione al sacrificio lo rende capace di giocare anche come quarto di centrocampo. Il passo è frequente, la gamba è rapida nel dribbling stretto. Ha un ottimo piede, con cui riesce a servire assist o calciare in porta secco. L'archetipo di giocatore ricorda con le dovutissime proporzioni, Kvaratskhelia: esterno utile, forte tecnicamente, capace di giocare in maniera intensa ma cerebrale. Inoltre, è molto partecipe nel gioco, si propone, si muove con costanza ed è praticamente impossibile vederlo statico. Curioso ma indicativo della foga agonistica e della partecipazione il dato relativo alle ammonizioni: in 76 partite allo Strasburgo ha ricevuto 14 gialli, tanti per un attaccante.

La collocazione tattica nel Milan

 Amorim avrà in mano un jolly preziosissimo: Diego Moreira al Milan potrebbe giocare come esterno su entrambe le fasce di centrocampo a quattro o trequartista sia a destra che a sinistra nel 3-4-2-1, in base ai compagni e a ciò che il tecnico vuole dalla partita. La sua duttilità lo rende un elemento prezioso in tutte le combinazioni che l'allenatore potrà elaborare. Facile immaginarlo, in rossonero, come trequartista di sinistra con Pulisic a destra dietro Ramos, o con lo statunitense a sinistra e lui a destra per giocare entrambi a piede invertito e arrivare alla conclusione. 

milan
moreira

Ultimi video

06:39
Edmundsson: "Che emozione fare il capitano dell'Hellas: ora alle Far Oer mi guardano tutti"

Edmundsson: "Che emozione fare il capitano dell'Hellas: ora alle Far Oer mi guardano tutti"

01:31
Cr7, the last dance?

Cr7, the last dance?

01:54
Coppa Italia, day 4

Coppa Italia, day 4

01:26
L'estate carica Dybala

L'estate carica Dybala

01:30
Riecco Chukwueze

Riecco Chukwueze

01:35
Stones, debutto felice

Stones, debutto felice

00:33
DICH VICARIO SU BUFFON (2022) 17/08 SRV

Vicario nel 2022 parlava così di Buffon: "Idolo? Da ragazzino…"

00:30
Il calendario di lunedì 17 agosto

Coppa Italia, si chiudono i 32esimi: le quattro partite di oggi

04:31
Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della terza giornata

Coppa Italia, 32esimi: tutti i gol della terza giornata

07:36
Zaccagni: "Il punto più basso da quando sono ala Lazio"

Zaccagni: "Il punto più basso da quando sono ala Lazio"

00:54
La moviola di Hellas Verona-Virtus Entella: giusto il rigore per i liguri?

La moviola di Hellas Verona-Virtus Entella: giusto il rigore per i liguri?

02:28
La moviola di Lazio-Mantova: la spiegazione sul raddoppio del Mantova

La moviola di Lazio-Mantova: la spiegazione sul raddoppio del Mantova

09:06
Gattuso: "Mi assumo la responsabilità e ci metto la faccia, partita brutta"

Gattuso: "Mi assumo la responsabilità e ci metto la faccia, partita brutta"

01:42
Bardi: "Soddisfazione unica"

Bardi: "Soddisfazione unica"

05:25
Modesto: "Siamo stati bravi e fortunati: questo è lo spirito da portarci in campionato"

Modesto: "Siamo stati bravi e fortunati: questo è lo spirito da portarci in campionato"

06:39
Edmundsson: "Che emozione fare il capitano dell'Hellas: ora alle Far Oer mi guardano tutti"

Edmundsson: "Che emozione fare il capitano dell'Hellas: ora alle Far Oer mi guardano tutti"

I più visti di Calcio

La Juve ha scelto Vicario

La Juve ha scelto Vicario

DICH INTEGRALE GATTUSO PER SITO 14/08 DICH

Esclusiva Gattuso: "Sono molto contento. Su Icardi e Frattesi..."

Eduardo Camavinga, in uscita dal Real Madrid: costa molto, ma nel centrocampo dell'Inter e della Juventus sarebbe assolutamente devastante. 

Italiane, occhi aperti: l'Europa è piena di esuberi preziosi, ecco i migliori 20 e a chi servirebbero

MCH ARRIVO LUCUMI' JUVENTUS 16/8 MCH

Juve, l'arrivo di Lucumi al JMedical

MCH ARRIVO SPENCE MCH

Spence a Milano: "Forza Inter". Oggi visite mediche e firma

Il Milan rilancia Jashari, Amorim dona nuova linfa a Saele e Chukwueze ma ora serve lo sprint finale sul mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:25
Coni: procura generale sollecita Figc di indagare su elezione Malagò
gattuso
14:02
Eliminati dal Mantova, i tifosi durissimi: "Frattesi? Stica***. Fuori i romanisti dalla Lazio"
13:40
Amichevole Juventus-Juventus Next Gen: tra i convocati di Spalletti assenti Di Gregorio Arthur e Nico Gonzalez
Neymar e Thiago Mendes
12:00
Thiago Mendes rifiuta la stretta di mano a Neymar: nuove scintille in Brasile
11:34
Bologna, il saluto a Lucumi: "Grazie per questi anni di emozioni"