Roma, nuovi sondaggi per Malick Fofana del Lione

La Roma già oltre Rodrigo Mora. I giallorossi, archiviata l'operazione per portare nella Capitale il 2007 portoghese (siamo allo scambio dei documenti), si concentreranno sul fascicolo esterno. Oltre a Udogie e Luis Henrique, Tony D'Amico avrebbe richiesto informazioni su Malick Fofana. Il francese 2005 era già entrato nei radar giallorossi ma la risposta lato Lione era stata una richiesta da 45/50 milioni di euro che aveva spento ogni tipo di trattativa. Oggi Fofana è ancora bloccato all'OL e, nelle utlime due settimane di mercato, il prezzo potrebbe calare. Il Lione del resto deve cedere per migliorare la propria situazione economica. Fofana, tra l'altro, è rappresentato da Roc Nation, la stessa agenzia di Luis Henrique, altro laterale (con caratteristiche un po' diverse) seguito dai giallorossi.