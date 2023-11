We Run For Women: al Parco di Monza con la Polizia contro i femminicidi

RUNNING

Sport, impegno sociale e iniziative collegate nella scaletta dell'evento che punta a sensibilizzare le coscienze sul tema della violenza di genere

© We Run For Women Press Office Appuntamento domenica 19 novembre al Parco della Villa Reale di Monza con la seconda attesissima edizione di "We Run For Women-Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi" per un migliaio di runners agonisti ma non solo. Sono infatti tre i percorsi di questa proposta sportiva dal rilevante (ma anche drammatico) risvolto sociale e di cronaca: 10 KM in versione competitiva (“targata” FIDAL) e non competitiva, prova d’ingresso da tre chilometri, formato adatto anche alle famiglie con bambini e amici a quattro zampe. L’evento è promosso e organizzato dalla Questura di Monza con il Patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia Monza e Brianza, la collaborazione del Comune di Monza e della Reggia di Monza. Il supporto tecnico della seconda edizione (la prima è andata in scena dodici mesi fa a Pietra Ligure, in provincia di Savona) è garantito da Monza Marathon Team Asd e l’evento, come detto, ha la missione sensibilizzare contro la violenza di genere, in avvicinamento alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A dare il via sarà Filomena Lamberti, prima donna vittima di violenza sfigurata da acido. In gara le atlete delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Linda Olivieri e Rebecca Sartori (specialiste neI 400 a ostacoli) e Desirée Rossit, finalista olimpica nel salto in alto alle Olimpiadi di Rio del 2016. Tra gli atleti impegnati in gara anche i poliziotti della ASD Sezione Atletica Polizia di Stato di Torino e i cadetti dell’Accademia Guardia di Finanza di Bergamo. Il ricavato proveniente dalle iscrizioni alla corsa sarà devoluto ai quattro Centri Antiviolenza della Rete Artemide di Monza e della Brianza.

IL PERCORSO DI GARA

Partenza comune alle nove e 30 per la 10 KM competitiva Fidal e non competitiva, quest’ultima aperta a tutti senza obbligo di tesseramento e certificato medico di idoneità agonistica. Gli atleti sfileranno da Viale Cavriga in direzione di Porta di Monza, in prossimità della quale imboccheranno un’ampia curva verso destra che li porterà al famoso “KM 0” dei Percorsi Reali, evidenziati da cartelli dislocati ai sei ingressi del Parco (una delle aree verdi recintate più estese d’Europa) e segnalati con frecce sull'asfalto, piastre con targhe identificative e piramidi tronche in legno. È il momento di accelerare approfittando di un tratto rettilineo fino a Vedano, per arrivare sino alla “montagnetta” dalla quale, attraverso una curva stretta a destra, si volta verso Villa Mirabellino, edificata nel 1776 dall'architetto Giulio Galliori per alloggiare letterati ospiti del Cardinale Durini, e successivamente rinominata "Villa Augusta" dopo essere stata donata alla moglie del viceré Eugenio Beauharnais Augusta Amalia di Wittelsbach.

Si prosegue verso lo storico Centro di Controllo RAI dal quale si corre in direzione di Cascina San Fedele, progettata da Luigi Canonica nel 1809, che ristrutturò un ospizio per viaggiatori per ricavarne un’elegante struttura, idealmente contrapposta alla Torretta dei Giardini Reali di Monza. Una curva stretta a sinistra in leggera discesa porta gli atleti fino all’entrata dell’Autodromo Nazionale di Monza. Da qui si imbocca sulla destra Viale Vedano proseguendo sempre dritto e prima della discesa verso lo storico Ristorante Saint George Premier, prestigiosa struttura costruita dall’architetto Tazzini nel 1838, dove il sovrano si recava per le sue battute di caccia. Con una rapida svolta a destra si correrà fino a Cascina Casalta, il cui corpo antico è opera di Luigi Canonica, per poi proseguire sul Viale Mirabello, e l'omonima Villa, lussuosa residenza seicentesca preesistente alla creazione del Parco, nella quale sembra abbia avuto i natali la “Monaca di Monza”. Superata la quale si prosegue con una breve discesa verso il viale che costeggia il fiume Lambro (Mulino del Cantone) fino al Ponte dei Bertoli, progettato dall'architetto Giacomo Tazzini. Superato il ponte, si correrà nella via parallela dei Mulini Asciutti, fino ad incrociare di nuovo viale Cavriga in zona Porta Villasanta.

Ultimi chilometri tutti sul falsopiano di viale Cavriga, puntando nuovamente verso Cascina San Fedele: un vialone che sembra, nell’immaginario di molti runners, la 5th Avenue della maratona di New York! La "finish line" non è però tracciata in Central Park ma in prossimità di Cascina San Fedele, nell’altrettanto mitico e sicuramente maestoso, storico e ricco di fascino Parco di Monza che, con i suoi 750 ettari, è una delle aree verdi recintate più grandi d’Europa. I partecipanti alla corsa/camminata “entry level” muoveranno dalla linea di partenza subito dopo gli atleti iscritti alla dieci chilometri.

WE RUN FOR WOMEN: CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

I dati ISTAT raccontano che ogni due giorni in Italia una donna viene uccisa e il 31.5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, reati commessi da partner o ex partner, parenti o amici. Il numero di casi di violenza sulle donne e femminicidi è ancora sconcertante e il nostro Paese è ai vertici di questa sanguinosa classifica a causa di una visione arcaica del rapporto di genere. Per questo dal 1999 l’ONU ha istituito la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in ricordo delle tre sorelle Mirabal: deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. Sempre più spesso e in qualunque ambito si organizzano eventi promotori del messaggio di non violenza.

WE RUN FOR WOMEN: NON SOLO UNA CORSA

Collegate all’evento, due mostre per approfondire il tema della violenza di genere: “What Were You Wearing-Com’eri vestita?” e “Tanto a me non capita…”, allestite all'interno della Villa Reale e visitabili al prezzo di otto euro per due persone esibendo il pettorale di “We Run For Women”.

In prossimità della Cascina San Fedele la Polizia di Stato allestirà i gazebo tematici di Polizia Scientifica, Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale che organizzerà per i più piccoli anche un percorso di educazione alla sicurezza stradale. Oltre alle classiche Pantere e alle moto con la livrea Polizia, saranno presenti automezzi e moto storiche, le pattuglie ippomontate della Polizia a cavallo e i cinofili. Medici e infermieri della Polizia di Stato garantiranno l'assistenza sanitaria. Inoltre, presso i gazebo dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato le volontarie e le operatrici della Rete Antiviolenza Artemide di Monza e della Brianza forniranno informazioni sulle misure di sostegno alle donne vittime di violenza. Affiancate per questa speciale occasione dalle atlete testimonials delle Fiamme Oro della Polizia: Desirée Rossit (finalista olimpica di salto in alto alle Olimpiadi di Rio 2016) e le quattrocentiste a ostacoli Linda Olivieri e Rebecca Sartori.

ORANGE THE WORLD

Orange the World è una campagna istituita da UNESCO, volta a sensibilizzare le comunità per il totale abbattimento della violenza sulle donne e la salvaguardia dei diritti umani. Tra sabato 25 novembre e domenica 10 dicembre (giornate per i diritti umani), il Parlamento europeo e altri edifici istituzionali simbolo in tutto mondo si tingono di arancione per sedici giorni di attivismo contro le violenze di genere. Orange the World è un invito, che We Run For Women ha raccolto, a proporre eventi a tema con questo colore.

ALLENAMENTO

In collaborazione con il media partner Runner's World Italia, sono stati studiati dei piani di allenamento di un mese (iniziati lunedì 23 ottobre scorso) che prevedono tre giorni di impegno settimanale adatti a tutti: dal principiante ai runners più esperti, per arrivare allenati e preparati all’appuntamento di domenica 19 novembre con We Run For Women-Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte sul portale ENDU con tariffa unica fino a giovedì 16 novembre. Gruppi (minimo cinque persone) e società sportive possono iscriversi a tariffe agevolate.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Sabato 18 novembre dalle 14.00 alle 17.00

Ritiro pettorali e maglia tecnica

Possibilità di iscrizioni “last minute”, con numero limitato di pettorali

Domenica 19 novembre dalle 08.00 alle 8.45

Ritiro pettorali e maglia tecnica

A tutti i partecipanti pacco-gara con prodotti messi a disposizione da Iperal e Saugella, oltre alla eco-medaglia per tutti i finisher della 10 chilometri.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: info@monzamarathonteam.it