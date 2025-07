Infortunio Musiala, Courtois difende Donnarumma: "Non è colpevole"

Un punto di vista decisamente diverso da quello espresso da Neuer a fine gara. "Come portiere non credo che sia necessario entrare in quel modo. E' rischioso - aveva dichiarato l'estremo difensore del Bayern dopo il triplice fischio della gara contro il Psg riferendosi proprio all'episodio dell'infortunio di Musiala -. Se si esce in quel modo, vuol dire che si è disposti ad accettare la possibilità che l’avversario si faccia male". "Io mi sono avvicinato a Donnarumma e gli ho detto: ‘Che fai, non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore? Lui è andato, ma in un secondo momento. Io avrei agito in modo diverso", ha aggiunto criticando anche l'atteggiamento in campo di Gigio dopo il terribile scontro di gioco.