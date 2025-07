In casa Milan si sonda il mercato a caccia di una punta per rinforzare il reparto. Stando al Corriere dello Sport, tra i profili attenzionati ci sarebbe anche quello di Serhou Guirassy. Per la punta il Borussia Dortmund chiede 70 milioni di euro e al momento l'investimento sembra proibitivo per le casse rossonere.