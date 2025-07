Real, Xabi Alonso: "Col Psg grande sfida, Luis Enrique trasmette energia molto positiva"

"Ora dobbiamo vincere la semifinale - ha detto senza giri di parole - speriamo di arrivare in finale, di migliorare e crescere come squadra. Siamo molto più vicini ora e continueremo così, il ritmo è buono". Xabi Alonso ha poi commentato la prestazione di Kylian Mbappè, alla seconda presenza dopo la gastroenterite che lo ha costretto a saltare i primi match e ieri a segno contro i tedeschi: "Sta meglio, non è ancora al 100% ma migliora ogni giorno e ora ha quattro giorni in più per rimettersi in forma".