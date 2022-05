VUT 2022, proposta multitasking: a fine giugno Training Camp e Family Camp

TRAILRUNNING

L’impegnativo appuntamento sui sentieri della Media Valtellina si arricchisce di un paio di iniziative collaterali

A due mesi dal via, i contorni della quinta edizione della sempre più popolare VUT (Valmalenco Ultradistance Trail) sono piuttosto definiti ma c’è ancora spazio per novità e sorprese. Il dinamico comitato organizzatore della prova ambientata nella valle che si apre a nord di Sondrio e culmina ai 4049 metri del Piz Bernina (il quattromila più orientale delle Alpi) ha abituato in passato praticanti ed appassionati della corsa su sentieri ad iniziative inconsuete, a volte fuori dagli schemi e molto spesso innovative. Da questo punto di vista la nuova edizione in programma nel cuore della prossima estate non fa certo eccezione! © A. Gherardi

Occorre intanto occorre prendere nota dello slittamento in avanti dell’appuntamento all’ultimo weekend del mese di luglio (una settimana più tardi del consueto). Mossa strategicamente... imposta dalla necessità di smarcarsi dalle numerose concomitanze di un primo mese interamente estivo ormai “intasato” di gare, dando così l’opportunità a un numero sempre maggiore di atleti di vivere un'esperienza sportiva (ma non solo!) fatta di natura, alta quota ed atmosfera che nel giro di pochi anni sono diventati il marchio di fabbrica di questo evento che ruota sui tre campi base di Chiesa Valmalenco, Caspoggio e Lanzada.

© R. Ganassa

Le date da segnare in rosso sull’agenda “agonistica” sono quelle di venerdì 29 e sabato 30 luglio. Rispetto al passato il format prevede diverse conferme, un gradito ritorno ed alcune novità ancora largamente top secret. Le due prove agonistiche da 90 chilometri (gara individuale ma… disponibile anche nella versione a staffetta per squadre da tre elementi) e da 35 chilometri sono appunto confermatissime. Dodici mesi fa ad imporsi nella "lunga" furono Moreno Sala (GSA Cometa) e Laura Besseghini (Atletica Alta Valtellina), mentre l’intramontabile Marco De Gasperi (Team Scarpa) e la fortissima Cecilia Pedroni (ASD Autocogliati) firmarono l’ingresso della prova breve (si fa per dire) nel sistema-VUT, in occasione della quarta edizione: quella di ripresa dopo la cancellazione del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

© R. Ganassa

Alla new entry 2021 ed alla classica 90K sarà affiancata la Mini-VUT. La camminata non competitiva disegnata sui sentieri che uniscono gli abitati di Lanzada e Caspoggio - dedicata a bambini e ragazzi - è entrata nel programma dell’evento tre anni fa ma torna per la prima volta in scena dopo due anni d’assenza.

© G. Meneghello

In tema di novità, il comitato organizzatore lancia un’iniziativa davvero interessante: un weekend tra le montagne della Valmalenco per prepararsi alla gara, oppure per affrontare un facile trekking in famiglia lungo il percorso della VUT, in enyrambi i casi con il supporto di guide esperte. Nascono così VUT Training Camp e VUT Family Camp, in programma da nel primo weekend dell’estate: da venedì 24 a domenica 26 giugno, a poco più di un mese dall’evento agonistico. Il primo è dedicato agli atleti e prevede un workshop sull'attività di corsa, l’alimentazione ed i materiali. A tenerlo sarà la guida di media montagna Laura Besseghini, oltretutto due volte vincitrice della VUT (nella prima edizione del 2017 e - come detto sopra - dodici mesi fa). Il più tranquillo Family Camp - affidato alle cure della guida di media montagna Brunella Parolini - sarà invece dedicato alle famiglie, si svolgerà su percorsi poco impegnativi e punterà il suo focus multidisciplinare su storia, cultura ed enogastronomia.

© R. Ganassa

Il vulcanico team di Valmalenco Ultradistance Trail sta però mettendo a punto ulteriori iniziative sul territorio per la settimana prima dell’evento. I bene informati vociferano di una camminata enogastronomica, di una cena… stellata e di serate di approfondimento. Il programma verrà svelato prossimamente sui canali social. Quindi… stay tuned!

Nel frattempo è possibile iscriversi ai due progetti in programma l’ultimo weekend di giugno (ma anche e soprttutto alla VUT di fine luglio!) sulla pagina web ufficiale di Valmalenco Ultradistance Trail: www.ultravalmalenco.com