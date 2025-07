Golf, gli Amateur azzurri sono Campioni d'Europa dopo 26 anni

Ventisei anni dopo l'ultima volta (1999, GC Monticello) gli Amateur azzurri sono tornati sul tetto d'Europa. Hanno battuto in finale la Danimarca per 6,5-05. Grande successo dell'Italia in generale con le Girls che hanno ottenuto l'argento, superate dalla Spagna, e con i Boys che si sono imposti nel torneo di Division 2 tornando in Division 1. Settimo posto per le Ladies. L'Italia ha conquistato l'oro nel campionato Amateur travolgendo letteralmente in finale la Danimarca con uno spettacolare 6,5-0,5, suggellando l'ottima prestazione complessiva del team composto da Giovanni Binaghi (Monticello), Riccardo Fantinelli (Fioranello), Michele Ferrero (Torino), Biagio Andrea Gagliardi (Olgiata), Julien Paltrinieri (Bogogno) e Filippo Ponzano (Torino). E' il secondo titolo degli azzurri nella storia dell'evento, giunto alla 42ª edizione, dopo quello conquistato nel 1999 al Golf Club Monticello, e sono stati anche due volte runner up (nel 1975 in Irlanda e nel 1991 in Spagna). Al Killarney Golf & Fishing Club (par 72), di Mahony's Point in Irlanda, non c'è stata storia. Gli azzurri sono andati sul 2-0 nei foursome con i successi di Binaghi/Gagliardi (5&4 su Mads Heller/Mads Viemose Larsen) e di Ponzano/Ferrero (3&2 su Kristian Hjort Bressum/Oscar Valdemar Holm Bredkjaer), coppia che si è imposta in tutti e tre i doppi disputati.