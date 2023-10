Vittoria per Antonioli e Lelli nella seconda edizione di Lago Santo Skyrace

SKYRUNNING

Missione compiuta sull'Appennino Modenese per il top runner lecchese e per la sua collega comasca

© Francesco Pierini A metà strada... tra la Via Emilia e il West (o meglio la Toscana e il Mar Tirreno), ATK Bindings Lago Santo Skyrace 2023 ha regalato ad un paio di centinaia di skyrunners un finale di settembre all’insegna della corsa in natura lungo boschi, foreste, crinali e creste a cavallo tra la provincia di Modena e quella di Lucca, lungamente in… precario equilibrio tra Emilia-Romagna e Toscana, corteggiando lo spartiacque appenninico e i suoi immediati e a tratti selvaggi dinttorni. Due le prove agonistiche in programma nella seconda edizione dell’evento LSS, entrambe al via dal campo base della stazione sciistica di Sant’Annapelago e più precisamente dal suo campo sportivo, nonché stadio del fondo: la Skyrace da 29 chilometri per 2000 metri D+ e il più breve ma altrettamto intenso Sentiero delle Cascate Trail da 16 chilometri e 600 metri di dislivello positivo.

© Francesco Pierini

Nella prova-clou dell'evento (la prima al via sabato 30 settembre di buon mattino), buona la seconda per Daniel Antonioli che, sfruttando la conoscenza dell’itinerario maturata dodici mesi fa nel debutto di Lago Santo Skyrace in calendario (quando si era classificato secondo alle spalle di Jean-Baptiste Simukeka al termine di un estenuante testa a testa), ha infilato una marcia in più facendo il passo decisivo sul gradino più alto del podio. Vittoria in due ore, 55 minuti e 42 secondi, nonché nuovo record per il top runner di Abbadia Lariana che in un certo senso correva… in casa: per le caratteristiche a tratti molto tecniche del percorso e anche per la sua appartenenza ai colori del Team SCARPA-KARPOS, che per il secondo anno consecutivo ha offerto il suo sostegno al super appassionato e competente e comitato organizzatore di Team Mud and Snow. Sulla lina del traguardo, Antonioli ha migliorato se stesso di un minuto e 18 secondi e - cià che più conta - ha ritoccato di diciotto secondi il record siglato dodici mesi fa da Simukeka.

© Francesco Pierini

A fine gara (centoquattro i finishers), il vincitore ha invitato le giovani leve a... farsi sotto, in un certo senso sfidandoli a riprovarci fin dal prossimo anno. Riferimento diretto allo sloveno Klemen Španring (lui pure in azzurro SCARPA-KARPOS), secondo al traguardo con un ritardo di otto minuti e 24 secondi e a Gabriele Gaggero di GSA Cometa che ha completato il podio chiudendo l’anello in tre ore, 2 minuti e 54 secondo. A sigilare la top ten sono stati poi Alessio Vorti (Aletica Manara) e Maurizio Merlini (ASD Team Pegarun).

© Francesco Pierini

In gara-donne è stata Chiara Lelli a fare la differenza. Alla sua prima partecipazione a Sant’Annapelago, la toprunner comasca ha fatto centro, portando a due i pasaggi sul podio emiliano di GSA Cometa ma soprattutto completando la doppietta “made in Lombardia” aperta da Antonioli tra gli uomini. Chiara ha facendo rientro alla base tre ore, 49 minuti e 45 secondi dopo averlo lasciato, scalando anche fino al settimo posto la classifca generale, pur senza avvicinare il record-2022 della spagnola Anna Comet Pascua, rimasto lontano tre minuti e 15 secondi.

© Francesco Pierini

Secondo gradino del podio per la altoatesina Angelika Eckl (Suedtiroler LV Sparkasse), che bissa l'analogo piazzamento dello scorso anno e taglia il traguardo dodici minuti e 15 secondi dopo la vincitrice, lei pure raggiungendo la top ten assoluta (decima) e migliorandosi di sei minuti tondi! Si conferma a dodici mesi di distanza anche la local Giulia Botti ha ottenuto il miglior risultato "targato” Mud and Snow togliendosi la soddisfazione di mettere (di nuovo) piede sul gradino finale del podio grazie al finishing time di quattro ore, 15 minuti e nove secondi quindicesima del ranking). A sigillare la top five sono poi state Martina Dal Bosco (Team SCARPA-KARPOS) e la skyrunner emiliana Donatella Acciaro di Podistica Pontelungo, che era stata quarta nel 2022.

© Francesco Pierini

Nel Sentiero delle CascateTrail, prova d'ingresso del programma, Omar Stefani ha regalato il successo al Team Mud and Snow, chiudendo la missione-vittoria (con nuovo record sulla distanza) in un'ora, 11 minuti e 48 secondi. Secondo e terzo gradino del podio per Gabriele Monticelli (Stone Trail Team ASD) e per Federico Davoli di Atletica Reggio ASD, staccati rispetticamente di due minuti e 11 secondi e di tre minuti e 28 secondi dal vincitore.

Tra le donne a spuntarla è stata Isabella Morlini con il finishing time di un'ora, 17 minuti e 24 secondi, tempo che ha permesso alla portacolori di Atletica Reggio ASD di migliorare il record precedente e di sfiorare il podio assoluto, piazzadosi quarta alle spalle dei primi tre uomini! Isabella ha preceduto di quattro minuti e 36 secondi Manuela Marcolini di ASD Sportinsieme (dodicesima della classifica generale), mentre la runner indipendente Vittoria Vandelli si è assicurata con il tempo di un'ora, 24 minuti e 51 secondi il terzo gradino del podio e la quindicesima posizione assoluta. 1h 24′ 51”

© Francesco Pierini

Oltre alle due prove comptitive, ad animare e completare la scaletta di ATK Bindings Lago Santo Skyrace 2023 (settima e conclusiva tappa del circuito Trail dei Parchi), sono state la Walk&Run con sviluppo di sei chilometri lungo la versione brve del Sentiero delle Cascate e il MiniTrail riservato ai più piccoli. Senza dimenticare (perchè parte integrante dello show di LSS 2023), lo strabordante e altamente motivazionale contributo di Gilberto Zorat, ad acocmpagnare dal cpo bse ogni singolo momento della giornata: molto più di uno speaker, praticamente un performer dalla presenza scenica apprezzata da tutti indistintamente!

© Francesco Pierini

Archiviata con successo la seconda edizione (nonostante le numerose concomitanze del weekend a cavallo tra settembre e ottobre), Team Mud and Snow è già al lavoro sul tris che vedrà l’ingresso nel programma di un percorso sky più breve e adatto a tutti ed il ritorno alla data originale di metà ottobre: l’appuntamento infatti è già fisato per sabato 12 ottobre 2024!

Foto e classifiche su www.lagosantorace.com