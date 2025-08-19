Logo SportMediaset
I FUNERALI

Il Trentino dice addio a Mattia Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Le esequie si sono svolte in Val Canali, in Primiero, al cospetto di centinaia di abitanti della zona

19 Ago 2025 - 12:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La scomparsa di Mattia Debertolis ha colpito particolarmente il Trentino-Alto Adige come confermato dalla presenza di centinaia di persone che hanno affollato la chiesa di Camp di Val Canali, fra le montagne di Primiero San Martino di Castrozza.

Scomparso in Cina a causa di un malore patito durante i World Games, il rappresentante della Nazionale Italiana di corsa Orienteering è stato salutato per l'ultima volta da parenti e amici durante i funerali svoltisi nella mattinata di martedì 19 agosto a cui hanno preso parte anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

"Mattia ci accoglie a casa, tra le bellezze della nostra terra, al cospetto delle Pale di San Martino. Un abbraccio di tutto cuore ai familiari, agli amici di Mattia e a tutte le istituzioni", ha detto il parroco don Giuseppe Da Pra aprendo la cerimonia, dopo il canto del Coro Sass Maor di Primiero. È stato letto inoltre un messaggio dell'arcivescovo di Trento Lauro Tisi: "Mattia lascia in eredità tanta ricchezza nel cuore di molti. A noi il compito di conservare gelosamente questo tesoro di umanità. Grazie Mattia per aver orientato la tua esistenza su ciò che conta davvero, mostrando anche ai tuoi cari i sentieri del buono e del bello che profumano di eternità già in questa vita. Prego affinché tu possa percorrerli per sempre nella luce del Signore".

debertolis
abodi
buonfiglio

