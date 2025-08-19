Il Trentino dice addio a Mattia Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Scomparso in Cina a causa di un malore patito durante i World Games, il rappresentante della Nazionale Italiana di corsa Orienteering è stato salutato per l'ultima volta da parenti e amici durante i funerali svoltisi nella mattinata di martedì 19 agosto a cui hanno preso parte anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.