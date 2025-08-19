Milan, sondaggio per Rabiot: fuori squadra al Marsiglia, ostacolo ingaggio

Il francese è finito sulla lista dei rossoneri, poco più di due mesi fa aveva ammesso: "Se Allegri chiama sarò sempre disponibile"
Il Milan avrebbe sondato il terreno per arrivare ad Adrien Rabiot. Pallino di Massimiliano Allegri, il centrocampista è attualmente ai margini del Marsiglia di Roberto De Zerbi, con la decisione del club di metterlo fuori rosa dopo la violenta lite nel post Rennes-OM con Jonathan Rowe. I rossoneri, secondo quanto appreso da Sportmediaset, avrebbero effettuato un sondaggio, ma l'operazione al momento è tutt'altro che in discesa.
Quella tra Allegri e Rabiot, però, potrebbe essere una coppia destinata a riunirsi. Lo stesso francese poco meno di due mesi fa aveva ammesso che in caso di chiamata del tecnico ci avrebbe pensato su: "A Marsiglia gioco la Champions, ma è chiaro che se mi chiama Allegri sarò sempre disponibile a parlarci. Con Allegri in realtà ci parlo spesso- aveva detto a La Gazzetta dello Sport-. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora con lui e quando lo chiama mi dice 'vieni che ti passo tuo papà'. Con Allegri posso parlare di tutto, lo apprezzo molto, ha una mentalità vincente".
Rabiot sarebbe il sostituto perfetto di Reijnders, ma lo scoglio è l'ingaggio dell'ex Juve: 3,5 milioni che arrivano fino a quota 5 con determinati bonus.
