Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre rossonere

Milan, sondaggio per Rabiot: fuori squadra al Marsiglia, ostacolo ingaggio

Il francese è finito sulla lista dei rossoneri, poco più di due mesi fa aveva ammesso: "Se Allegri chiama sarò sempre disponibile"

19 Ago 2025 - 11:53
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan avrebbe sondato il terreno per arrivare ad Adrien Rabiot. Pallino di Massimiliano Allegri, il centrocampista è attualmente ai margini del Marsiglia di Roberto De Zerbi, con la decisione del club di metterlo fuori rosa dopo la violenta lite nel post Rennes-OM con Jonathan Rowe. I rossoneri, secondo quanto appreso da Sportmediaset, avrebbero effettuato un sondaggio, ma l'operazione al momento è tutt'altro che in discesa.

Quella tra Allegri e Rabiot, però, potrebbe essere una coppia destinata a riunirsi. Lo stesso francese poco meno di due mesi fa aveva ammesso che in caso di chiamata del tecnico ci avrebbe pensato su: "A Marsiglia gioco la Champions, ma è chiaro che se mi chiama Allegri sarò sempre disponibile a parlarci. Con Allegri in realtà ci parlo spesso- aveva detto a La Gazzetta dello Sport-. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora con lui e quando lo chiama mi dice 'vieni che ti passo tuo papà'. Con Allegri posso parlare di tutto, lo apprezzo molto, ha una mentalità vincente". 

Leggi anche

Polveriera Marsiglia, Rabiot e Rowe fuori rosa dopo una lite

Rabiot sarebbe il sostituto perfetto di Reijnders, ma lo scoglio è l'ingaggio dell'ex Juve: 3,5 milioni che arrivano fino a quota 5 con determinati bonus.

milan
rabiot
marsiglia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Milan

Milan, attesa per l'incontro con lo United per Hojlund. E restano tre cessioni

Milan-Hojlund, la prossima settimana sarà decisiva. Intanto lo United non lo convoca

Tare: "Hojlund lo stiamo valutando in questi giorni. Vlahovic? C'è anche lui"

Lukaku ko, il Napoli può rovinare i piani del Milan per Hojlund: gli scenari

Okafor

Okafor apre al Leeds, che ora preme per chiudere: il Milan vuole 20 milioni

Il Milan ci prova per Rabiot, sondaggio con l'OM: operazione complicata

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:29
Roma, traffico aereo: ritardato l'arrivo di Bailey
12:16
Atalanta, Lookman si allena a parte
11:48
Verona, rinforzo per Zanetti: ufficiale Rafik Belghali
10:51
Milan, intesa col Leeds per Okafor: accordo per 21 mln, bonus inclusi
10:33
Verona, ufficiale la cessione di Tchatchoua al Wolverhampton