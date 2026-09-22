Volley, domani Italia-Finlandia a Europei. Romanò: "Vogliamo semifinale"

22 Set 2026 - 16:04
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La Nazionale maschile si è svegliata questa mattina serena e pronta a continuare la sua marcia positiva ai Campionati Europei 2026. Mancano poco più di 24 ore al match tra l'Italia e la Finlandia di domani 23 settembre alle ore 21.05, valevole per i quarti di finale della rassegna continentale in corso di svolgimento al PalaVela di Torino. In casa azzurra il lavoro prosegue con il gruppo agli ordini del CT De Giorgi, che oggi pomeriggio, dalle ore 17.00, svolgerà una sessione di allenamento proprio nell'impianto della città della Mole che ospiterà le prossime gare. Seconda sessione di allenamento pre-gara prevista anche domani mattina alle ore 11 nello stesso impianto di gioco. La voglia di scendere in campo e di continuare a fare bene è tanta. Gli azzurri arrivano a questo importante appuntamento, crocevia per le semifinali di Milano, con sei vittorie in altrettante partite giocate nella fase a gironi (Napoli e Modena) e nell'ottavo di finale disputato proprio a Torino contro la Danimarca. Gli azzurri, come detto, troveranno sulla loro strada la Finlandia, seconda nella fase a gironi della Pool C e reduce dal successo per 3-2 contro la Grecia negli ottavi di finale.

A presentare il match di domani è Yuri Romanò, l'opposto azzurro che questa mattina ha partecipato, insieme ad Alessandro Michieletto e Gianluca Galassi, al consueto media meeting in hotel: "Un Europeo molto positivo fin qui, siamo migliorati partita dopo partita, era quello che volevamo fare e quindi siamo soddisfatti. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, perché possiamo migliorare ancora e ci impegneremo per farlo. Stiamo preparando la sfida alla Finlandia come facciamo con tutte le altre. Sarà dura, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande Mondiale l'anno scorso e stanno disputando ora un bel Europeo. Dovremo essere pronti anche nei momenti di difficoltà, perché sicuramente ci saranno e loro giocano bene. Allo stesso tempo, saremo determinati, perché per noi è un appuntamento molto importante, che in caso di vittoria ci permetterà di arrivare alla Final Four, il primo obiettivo da raggiungere in questo Europeo. Sì, è bellissimo giocare davanti al nostro pubblico, è un'emozione unica. Ogni volta, dall'inno fino all'ultimo punto, è sempre speciale. Ci divertiamo e siamo un po' più carichi del normale. Giocare in questi palazzetti è davvero un'esperienza bellissima".

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