Volley, domani Italia-Finlandia a Europei. Romanò: "Vogliamo semifinale"

A presentare il match di domani è Yuri Romanò, l'opposto azzurro che questa mattina ha partecipato, insieme ad Alessandro Michieletto e Gianluca Galassi, al consueto media meeting in hotel: "Un Europeo molto positivo fin qui, siamo migliorati partita dopo partita, era quello che volevamo fare e quindi siamo soddisfatti. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, perché possiamo migliorare ancora e ci impegneremo per farlo. Stiamo preparando la sfida alla Finlandia come facciamo con tutte le altre. Sarà dura, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande Mondiale l'anno scorso e stanno disputando ora un bel Europeo. Dovremo essere pronti anche nei momenti di difficoltà, perché sicuramente ci saranno e loro giocano bene. Allo stesso tempo, saremo determinati, perché per noi è un appuntamento molto importante, che in caso di vittoria ci permetterà di arrivare alla Final Four, il primo obiettivo da raggiungere in questo Europeo. Sì, è bellissimo giocare davanti al nostro pubblico, è un'emozione unica. Ogni volta, dall'inno fino all'ultimo punto, è sempre speciale. Ci divertiamo e siamo un po' più carichi del normale. Giocare in questi palazzetti è davvero un'esperienza bellissima".