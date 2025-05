Non solo Kima: K Race, in Val Masino vincono Radaelli e Mottalini

Il menu sportivo-turistico della giornata di sabato 24 maggio prevedeva un itinerario ricco di sentieri, mulattiere, sezioni corribili e altre più tecniche, nelle quali prestare attenzione. Da sottolinearne l’utilità nell’ottica della conservazione e dell’integrità di passaggi, sentieri e vie, anche attraverso piccoli accorgimenti tale da rendere i sentieri stessi meglio fruibili dal più vasto pubblico dei frequentatori… non competitivi e casomai più “contemplativi” in particolare nella stagione estiva ma poi lungo tutti i dodici mesi dell’anno, visto che la Val Masino è uno spettacolo che non teme confronti nell’intero arco alpino anche d’inverno, nonostante l’assenza di impianti di risalita… e forse anche per questo. In un certo insomma senso (come d’altra parte accade per il Val di Mello Winter Trail di inizio anno), K Race assolve anche ad un ruolo… parasociale: una sorta di collaudo (in chiave competitiva) degli itinerari turistico-escursionistici della valle.