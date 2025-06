Buffon: "Acerbi? Non si dice no a Spalletti ma all'Italia"

"Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l'Italia". Lo ha detto Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, ai microfoni di RaiSport. "Alla fine figure come me e come Spalletti, o gli allenatori e dirigenti che ci sono stati prima, siamo qua ma siamo caduchi - spiega - Per un certo periodo della nostra vita abbiamo l'onore di poter rappresentare l'Italia. Quel valore è imprescindibile: il valore unico è la maglia azzurra e il poter rappresentare il nostro movimento".