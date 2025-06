Tennis, Roland Garros: Musetti dà spettacolo contro Rune e vola ai quarti

Servono tre ore e ventuno minuti a Lorenzo Musetti per superare Holger Rune 3-1 e prendersi i quarti di finale del Roland Garros 2025. Primo set pazzo e ricco di colpi di scena: Lorenzo strappa subito il servizio al suo avversario, fallisce un ulteriore palla break per allungare e viene poi ripreso sul 2-2. L’italiano torna avanti sul 5-4 per provare a chiudere, ma il contro-break del danese porta la sfida sul 5-5. Tie-break annunciato? Non proprio, perché il numero 7 del ranking trova le forze per infilare un altro break subito in successione, per poi archiviare il parziale a servizio con il 7-5 che vale l’1-0. Il secondo set è invece tutto appannaggio di Holger: è sufficiente un break per allungare da 3-2 a 5-2 e pareggiare i conti con il 6-3 che significa 1-1. La situazione si capovolge nel terzo parziale: questa volta è Musetti a condurre, fallisce la prima palla break ma trasforma la seconda. Sotto 3-0 il danese non riesce a tornare sotto, con l’azzurro che si porta sul 2-1 vincendo il terzo set 6-3. Nel quarto e ultimo parziale Rune esaurisce le energie: due break di Lorenzo per scappare via e archiviare la pratica agilmente con il 6-2 che vale il 3-1 finale. Musetti batte per la prima volta in carriera Rune e vola ai quarti, ad attenderlo Francis Tiafoe, nello stesso lato di tabellone di Carlos Alcaraz e Tommy Paul.