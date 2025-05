Trofeo Vertical Nasego: quattro su quattro per gli alieni africani Run2gether

Per la sua ventiquattresima (e magari per prepararsi adeguatamente ai festeggiamenti del quarto di secolo di vita), il Trofeo Nasego si è fatto in tre: al Vertical che dà il via al weekend di Casto (provincia di Brescia) e al Trofeo stesso si è aggiunto quest’anno il Nasego Mountain Running Six Nations, andato in scena tra le montagne della Valsabbia. Gli atleti keniani della corazzata Run2gether hanno mopolizzato il podio alto di Vertical e Trofeo, facendo man bassa di vittorie individuali e nuovi record. L’Italia ha conquistato la vetta della classifica a squadre (il neonato Sei Nazioni completato da Galles, Scozia, Inghilterra, Francia e Irlanda) grazie a un mix perfetto di solidità, costanza e spirito di gruppo. A fare la differenza per i nostri sono stati i piazzamenti di valore già nel Vertical (4,2 chilometri per con 1000 metri D+), confermati poi nell’ancor più classico Trofeo da 21,5 chilometri e 1330 metri di dislivello positivo tra boschi, rifugi e crinali panoramici.