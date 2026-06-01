Dopo KDB anche Hazard stronca Conte: "I suoi allenamenti? Mi dicevo: 'Oh no, ancora?'"

01 Giu 2026 - 12:30
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Eden Hazard racconta a Dazn BE qualche aneddoto dei suoi anni da calciatore tra Chelsea e Real Madrid. Il focus dell'esterno belga è stato principalmente sugli allenamenti: "Facevamo delle cose per cui mi dicevo: 'E dai...'. Specialmente con Conte, con la parte tattica. Tu mi conosci - dice Hazard rivolgendosi al suo intervistatore, l'ex compagno John Terry - un'ora di tattica e mi dico: 'Oh no, ancora!?".

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L'ex campione ricorda anche i metodi di altri big che l'hanno allenato: "Con Mourinho era ok, gli allenamenti erano magnifici. Lo stesso con Zidane. Negli allenamenti di Zizou giochi e basta (ride, ndr). Al massimo si facevano cinque minuti di tattica.

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