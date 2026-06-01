VERSO MONTECARLO

L'abito fa il Monaco: Leclerc va in bianco (e rosso) a Montecarlo

Look total white non del tutto inedito per il monegasco nel "suo" Gran Premio

di Stefano Gatti
01 Giu 2026 - 13:13
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© Scuderia Ferrari HP Instagram

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Ferrari certamente rossa ma tuta immacolata e casco speciale (potete scommetterci) ancora avvolto nel mistero per Charles Leclerc nel fine settimana del Gran Premio del Principato di Monaco. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno sulle strade di casa il ferrarista sfoggerà un outfit bianco (con inserti rossi) ispirato ai colori della bandiera del suo Paese. Non è certo la prima volta che il monegasco scende in pista con tuta e/o casco "Montecarlo Special". Lo aveva già fatto un anno fa (tutta biancoblu, casco bianco) quando chiuse secondo alle spalle di Lando Norris e davanti all'altro pilota McLaren Oscar Piastri. Vestiva invece il rosso d'ordinanza (ma con casco patriottico) Charles nel 2024, in occasione della sua prima vittoria sulle strade del Principato, con il compagno di squadra Carlos Sainz terzo e l'australiano Piastri secondo ad impedire alla Scuderia di fare doppietta.

© Scuderia Ferrari HP Instagram

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