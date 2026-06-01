Ufficiale: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille

"Il LOSC Lille ha annunciato la nomina di Davide Ancelotti come allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano, che ha allenato alcuni dei club e delle nazionali più importanti del mondo, ha firmato un contratto biennale". Con questo annuncio sui propri canali ufficiali, il club francese ha ufficializzato l'arrivo in panchina del figlio del ct del Brasile, che subentra a Bruno Genesio, il cui contratto è scaduto a fine maggio.
Per Davide Ancelotti, che parla già francese e conosce bene il campionato avendo lavorato come preparatore atletico al Paris Saint-Germain dal 2012 al 2013 con suo padre, si tratta del secondo incarico da capo allenatore dopo l'avventura al Botafogo. La presentazione dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi, nonostante il tecnico sia in Brasile nello staff del padre alla guida della nazionale in vista dei mondiali.
Dopo le esperienze come collaboratore tecnico maturate in club importanti (oltre al già citato Psg, nel suo curriculum figurano anche Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton), alla parentesi al Botafogo (55 partite disputate, una media di 1,67 punti a partita e sesto posto in classifica) e al recente ingresso nello staff del Brasile di cui il celebre padre è ct, il 36enne allenatore è ora pronto a mettersi in proprio in un campionato europeo e il Lille è sicuramente una sfida di alto livello.
La prossima stagione il club giocherà la Champions League, la competizione preferita di papà...