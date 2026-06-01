Ufficiale: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille

"Il LOSC Lille ha annunciato la nomina di Davide Ancelotti come allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano, che ha allenato alcuni dei club e delle nazionali più importanti del mondo, ha firmato un contratto biennale". Con questo annuncio sui propri canali ufficiali, il club francese ha ufficializzato l'arrivo in panchina del figlio del ct del Brasile, che subentra a Bruno Genesio, il cui contratto è scaduto a fine maggio.