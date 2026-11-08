Brivido Antonelli in Brasile: fuori sull'erba nei giri di formazione

Attimi di tensione nel box Mercedes nei giri di formazione del Gran Premio del Brasile. Al via dalla prima fila a fianco del poleman Lando Norris, Kimi Antonelli è andato lungo fuori traiettoria nel veloce tratto in salita che riporta verso il rettilineo dei box. Finito fuori dal nastro d'asfalto reso viscido dalla pioggia delle ore precedenti, il neocampione ha "remato" sull'erba fradicia ma è riuscito in qualche modo a riportare la sua W17 ai box per un rapido check, tornando in pista con qualche minuto di anticipo sulla corsia dei box. "Ragazzi, è inguidabile", questo il commento radio di Antonelli ai suoi sulla via di rientro nel garage "stellato".