Tennis, Alcaraz è letale: vince anche a Parigi, Shelton ko in due set

08 Nov 2026 - 17:34
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Carlos Alcaraz vince il 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp Masters 1000 della stagione (con montepremi totale pari a 6.309.095 euro) che si è disputato sul veloce indoor de La Defense Arena della capitale francese. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, reduce dal trionfo di domenica scorsa a Vienna, ha sconfitto in finale lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del ranking, con il punteggio di 7-6(5) 7-5 in poco meno di due ore. Per Alcaraz è il 29esimo titolo della carriera, il quinto del 2026 (Australian Open, Doha, Tokyo e Vienna).

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