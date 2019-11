Valtellina Wine Trail,la prima di Buitrago, la terza di Elisa

TRAILRUNNING

di

STEFANO GATTI

Non si sono fatti scoraggiare dalle avverse condizioni meteo che fino alla vigilia avevano minacciato di rovinare la festa - salvo poi, al momento giusto, trasformarsi in una bellissima giornata di sole autunnale – i duemilacinquento trailers provenienti da oltre trenta nazioni che hanno dato vita all’ennesima edizione record del Valtellina Wine Trail. E hanno fatto molto bene, perché la gara ideata dal campione di corsa in montagna Marco De Gasperi non ha deluso le aspettative, regalando una giornata densa di emozioni e di panorami incredibili, con i suoi percorsi unici al mondo che in buona parte si snodano lungo i terrazzamenti e i muretti a secco dichiarati Patrimonio Immateriale Unesco, e con i suggestivi passaggi all’interno delle cantine dove si producono i migliori vini della Valtellina.



Nella prova regina di 42,2 km con 1731 mt D+ partita da Tirano, buona affermazione in campo maschile del 23enne colombiano di Bogotà Gustavo Buitrago, che ha tagliato il traguardo di piazza Garibaldi in 3h19’06”, infliggendo oltre 8’ a Luca Manfredi (3h27’34”), con Moreno Sala terzo in 3h35’40”. Top ten di giornata completata da Pizzatti, Sorteni, Brambilla, Ghisellini, Muller, Pandiani e Schenatti. Nella sfida in rosa, come ampiamente prevedibile, prima piazza per la campionessa di casa Elisa Desco, a conclusione di un’ottima stagione che l'ha vista chiudere terza nel ranking di coppa del mondo di skyrunning. Per lei finish line in 3h52’15”. Dietro la campionessa italiana di corsa in montagna gruppo delle migliori completato da Sarah Palfrader (4h13’30”), Lucia Moraschinelli (4h21’51”), Claudia Chmielowska e Cinzia Besseghini.



Arrivi con tempi ravvicinati nella Half Trail di 21 km (914 mt. D) che prendeva il via da Chiuro, con la cinquina vincente maschile composta da Filippo Bianchi, vincitore in 1h31’19”, che ha preceduto di pochissimo Christian Minoggio, fresco campione europeo di skyrunning (specialità ultra), secondo in 1h31’40”, Lorenzo Beltrami (1h32’06”), Alessandro Gelmi e Francesco Leoni. Tra le donne, bissando il successo dello scorso anno, mette tutte in fila l’atleta di casa Elisa Compagnoni in 1h46’10, seguita da Elisa Pallini (1h51’52”) e Maria Dimitra Theocharis (1h55’20”).Inserito nel programma nel 2016, il Sassella Trail di 12,4 km e 551 mt. D+, la più breve fra le prove del Valtellina Wine Trail, si conferma gara in crescita, capace di richiamare oltre settecento runners, attratti dalla distanza più abbordabile e dalla possibilità di correre anche per i non agonisti. La gara - il cui percorso valorizza in modo unico la zona del Sassella, tra i fiori all’occhiello della produzione vinicola valtellinese - ha visto sul podio maschile ex-aequo Luca Del Pero e dal capitano della nazionale di corsa in montagna Bernard Dematteis, giunti primi, mano nella mano, in 56’47”, seguiti da Mirko Bertolini in 56:59. Al femminile, si è imposta Alessandra Arcuri in 1h10’09 che ha preceduto Sara De Lorenzi (1h17’09”) e Giulia Giordano, terza in 1h17’56”.