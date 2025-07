La Red Bull licenzia Horner, la Ferrari pensa a lui per il dopo-Vasseur

Chiaramente per ora si parla di suggestioni, eppure i risultati negativi ottenuti dalla Ferrari in questa prima parte di stagione e di conseguenza la posizione di Frédéric Vasseur fanno propendere per quella strada. Il team principal francese è in scadenza alla fine del 2025 e all'interno degli ambienti ferraristi le sue decisioni non sarebbero molto apprezzate, tanto che prima di Silverstone pure il CEO di Ferrari Benedetto Vigna ha ammesso che sono in corso delle discussioni. Fino a qualche settimana fa il nome di Antonello Coletta era in pole position, ma essendosi liberato Horner tutto potrebbe cambiare.