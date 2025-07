Sinner, buone sensazioni dopo l'allenamento con Vasamì: ora la sfida con Shelton

Jannik Sinner in campo a Wimbledon per i quarti di finale. Dopo aver superato Dimitrov agli ottavi, il numero uno al mondo affronterà Ben Shelton per un posto in semifinale. Nonostante l'apprensione delle ultime ore a causa dell'infortunio al gomito, ieri Sinner si è allenato per mezz'ora sui campi al coperto, come dichiarato da Darren Cahill. In mattinata, attorno alle 11:30 italiane, l'azzurro è sceso in campo per svolgere una sessione d'allenamento con Jacopo Vasamì sui campi di Aorangi Park su erba all'aperto. Test decisivo superato con i movimenti e i colpi che sono apparsi fluidi, non frenati dalla persistenza del dolore o dalla preoccupazione per la situazione. Nel pomeriggio, attorno alle 16 italiane, la sfida con Shelton sul Court 1.