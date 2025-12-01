Logo SportMediaset

Volley: Fipav e Invimit Sgr insieme per impianti in aree pubbliche dismesse

01 Dic 2025 - 15:16

La Federazione Italiana Pallavolo e Invimit SGR (la società interamente detenuta dal MEF che si occupa di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico) hanno avviato una partnership per sviluppare e gestire impianti sportivi nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alla valorizzazione e al rilancio di aree urbane sottoutilizzate in tutto il territorio nazionale. L'Accordo siglato oggi definisce un quadro programmatico in cui Invimit curerà lo sviluppo e la struttura economico-finanziaria dei progetti, la FIPAV assicurerà la gestione sportiva e il contributo tecnico. Nel dettaglio, è previsto che la SGR sarà incaricata, tra l'altro, di sviluppare ciascun progetto mediante l'utilizzo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), curare i rapporti istituzionali e le attività di interlocuzione con i Comuni e gli altri enti pubblici eventualmente coinvolti, nonché supportare la definizione dei modelli economico-finanziari e delle operazioni immobiliari sottostanti. 

La Federazione si impegna, tra l'altro, a garantire la gestione operativa e sportiva degli impianti realizzati attraverso le proprie strutture territoriali e associazioni affiliate, contribuire alla progettazione delle strutture sportive e promuovere l'utilizzo degli impianti per le attività della Federazione scolastica e sociale, nonché da parte dei propri membri, affiliati e terzi soggetti ad essa connessi. L'iniziativa potrà essere realizzata attraverso fondi esistenti, già gestiti dalla SGR, ovvero attraverso fondi di nuova costituzione a seconda delle caratteristiche dei singoli progetti, della natura e ubicazione degli immobili individuati e delle specifiche esigenze operative, finanziarie e temporali connesse alla loro attuazione. È previsto un impegno finanziario iniziale complessivo di 20 milioni (10 per parte), da attivare nei singoli accordi attuativi. La governance è affidata ad un comitato paritetico con funzioni di indirizzo e monitoraggio, il cui Presidente sarà indicato dal Ministero per lo Sport e i Giovani.

"Con l'accordo siglato con FIPAV, si conferma l'impegno di Invimit per far sì che aree urbane non utilizzate tornino a vivere attraverso iniziative di interesse per la comunità. In questo caso, il motore della riqualificazione è lo sport, un grande volano in grado di generare impatti positivi e misurabili sul territorio. La partnership si colloca in perfetta coerenza con le direttrici della nostra missione, per una valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico capace di creare ritorni economici e sociali." le parole di Stefano Scalera, Amministratore Delegato di Invimit SGR.

"Questo accordo è un'opportunità importante per dare alle nostre società di base nuovi impianti moderni e funzionali. Grazie alla collaborazione con Invimit potremo contribuire a rigenerare aree inutilizzate e trasformarle in spazi sportivi realmente fruibili da atlete, atleti e comunità locali. Disporre di nuove strutture significa offrire più possibilità di crescita alla pallavolo sul territorio. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra rete e le nostre competenze per rendere questi progetti concreti e utili a tutto il nostro movimento." il commento del presidente federale Giuseppe Manfredi.

