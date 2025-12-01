Volley: Fipav e Invimit Sgr insieme per impianti in aree pubbliche dismesse

La Federazione si impegna, tra l'altro, a garantire la gestione operativa e sportiva degli impianti realizzati attraverso le proprie strutture territoriali e associazioni affiliate, contribuire alla progettazione delle strutture sportive e promuovere l'utilizzo degli impianti per le attività della Federazione scolastica e sociale, nonché da parte dei propri membri, affiliati e terzi soggetti ad essa connessi. L'iniziativa potrà essere realizzata attraverso fondi esistenti, già gestiti dalla SGR, ovvero attraverso fondi di nuova costituzione a seconda delle caratteristiche dei singoli progetti, della natura e ubicazione degli immobili individuati e delle specifiche esigenze operative, finanziarie e temporali connesse alla loro attuazione. È previsto un impegno finanziario iniziale complessivo di 20 milioni (10 per parte), da attivare nei singoli accordi attuativi. La governance è affidata ad un comitato paritetico con funzioni di indirizzo e monitoraggio, il cui Presidente sarà indicato dal Ministero per lo Sport e i Giovani.