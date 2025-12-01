Alonso ci scherza su ma non troppo: "La mia Aston è posseduta"

"Quando sono partito in testacoda me la stavo... prendendo calma. La verità è che non stavo spingendo al cento per cento ma la mia AMR25 ha delle... disconnessioni, non so come altro chiamarle: è un po' paranormale, come se ci fosse uno spirito dentro la macchina. Sabato ho perso improvvisamente l'anteriore per tre o quattro curve. In una di queste sono improvvisamente andato via dritto nella ghiaia, nonostante il massimo angolo di sterzo. Era come se non avessi le ruote anteriori... Nel Gran Premio invece l'anomalia ha riguardato il retrotreno: come una frustrata improvvisa. Quindi siamo ipersensibili al vento, ipersensibili a uno o due gradi di temperatura, siamo sempre sul filo del filo del coltello e oggi ho commesso quell'errore. Per mia fortuna in quel punto non c'era la ghiaia, non c'erano ostacoli e in quel momento particolare non avevo una fila di auto alle spalle ma solo un paio."