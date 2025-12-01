Alonso ci scherza su ma non troppo: "La mia Aston è posseduta"

Lo spagnolo identifica (si fa per dire) la ragione delle bizzarrie qatariote della sua monopostodi Stefano Gatti
Più che mai impagabile, la Formula Uno non è ancora pronta a fare a meno di lui. A mettere il capello con leggerezza su un fine settimana da mille tensioni prima, durante e dopo la gara (e chissà quante ne ha in serbo il prossimo weekend) è stato in Qatar Fernando Alonso. Chi altri, se non lo spagnolo, settimo al traguardo sia nella Sprint del sabato che nel Gran Premio della domenica, nonostante un testacoda in piena velocità da fare invidia a quello di Charles Leclerc in prova. "C'è uno spirito dentro la mia Aston Martin", ha svelato il quarantaquattrenne pilota spagnolo tra il serio e il faceto.
Su una delle sue piste preferite (terzo con la Alpine nell'edizione inaugurale di quattro anni fa dietro a Lewis Hamilton e Max Vesrstappen), l'ex ferrarista ha strappato sorrisi in un paddock pieno di musi lunghi, argomentando così:
"Quando sono partito in testacoda me la stavo... prendendo calma. La verità è che non stavo spingendo al cento per cento ma la mia AMR25 ha delle... disconnessioni, non so come altro chiamarle: è un po' paranormale, come se ci fosse uno spirito dentro la macchina. Sabato ho perso improvvisamente l'anteriore per tre o quattro curve. In una di queste sono improvvisamente andato via dritto nella ghiaia, nonostante il massimo angolo di sterzo. Era come se non avessi le ruote anteriori... Nel Gran Premio invece l'anomalia ha riguardato il retrotreno: come una frustrata improvvisa. Quindi siamo ipersensibili al vento, ipersensibili a uno o due gradi di temperatura, siamo sempre sul filo del filo del coltello e oggi ho commesso quell'errore. Per mia fortuna in quel punto non c'era la ghiaia, non c'erano ostacoli e in quel momento particolare non avevo una fila di auto alle spalle ma solo un paio."
Possiamo solo immaginare l'espressione di Adrian Newey (nel 2026 Team Principal delle "verdone") quando Alonso gli avrà parlato della sua Aston Martin "posseduta". Un problema in più da risolvere per il geniale progettista di Stratford-upon-Avon. Ce lo vedete bardato da "ghostbuster", chino sulla numero quattordici di Fernando, mentre indaga sull'accaduto?
