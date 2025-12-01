Logo SportMediaset

Sci alpino, Mathiou e Agnelli sul podio in Coppa Europa

01 Dic 2025 - 15:04

Nella gara d'apertura della Coppa Europa di sci alpino a Zinal (Svizzera) due valdostane salgono sul podio nello slalom gigante. Sono Sophie Mathiou che ha chiuso seconda, in risalita dal decimo posto della prima manche (Cs Carabinieri, 2'25"87), e Carole Agnelli (Fiamme Oro, 2'26"18), giunta terza. La gara è stata vinta dall'altoatesina Laura Steinmair (Cse, 2'25"40), quarta Alice Pazzaglia (Cse,; 2'26"34). Per Sophie Mathiou è il secondo podio nella rassegna continentale (seconda, il 10 febbraio 2025, nel Gigante di Oberjoch, in Germania); per Carole Agnelli è il miglior risultato in Coppa Europa, dopo i due settimi posti conquistati, il 2 e 3 dicembre dello scorso anno, nei Gigante disputati sulla stessa pista, a Zinal. 

Sci alpino, Mathiou e Agnelli sul podio in Coppa Europa