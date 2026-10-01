Valle dei Segni Wine Trail: Milano torna... da bere per il lancio della quinta edizione

DICHIARAZIONI



Federica Picchi - Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia: "Valle dei Segni Wine Trail 2026 si conferma un evento sportivo di grande richiamo, regionale, nazionale e internazionale, con venti nazioni estere e trenta province italiane coinvolte. La Valle Camonica, con i suoi i borghi storici e i vigneti, offre un contesto di gara irripetibile, grazie anche a una organizzazione che riesce sempre a distinguersi. Regione Lombardia sostiene con convinzione manifestazioni come la Valle dei Segni Wine Trail, che continuano a evolversi - dalla staffetta al test sul nuovo percorso da 85 chilometri - mantenendo al centro inclusione, solidarietà e la valorizzazione del territorio in tutte le sue dimensioni: paesaggistiche, enogastronomiche e culturali".



Diego Invernici - Consigliere regionale camuno: "Da camuno, sono orgoglioso di vedere come la Valle dei Segni Wine Trail continui a crescere facendo conoscere la nostra terra attraverso lo sport. Correre fa bene alla salute, insegna a misurarsi con i propri limiti e crea occasioni di incontro. Qui trova un connubio speciale con la cultura enogastronomica della Valle Camonica, fatta di tradizioni, prodotti genuini e cura per ciò che portiamo in tavola. Dal 23 al 25 ottobre gli atleti attraverseranno sentieri, vigneti e luoghi della nostra storia. La nuova staffetta amplia le possibilità di partecipazione, mentre il test sugli 85 chilometri guarda al futuro. Mi sta particolarmente a cuore ‘Wine Trail per tutti’: i ragazzi con disabilità si stanno preparando per vivere la gara da protagonisti. Nello sport l’inclusione diventa concreta quando tutti hanno la possibilità di allenarsi, partecipare e raggiungere il proprio traguardo. Ringrazio le associazioni che saranno al loro fianco durante l’evento e che ogni giorno rendono possibili questi percorsi. Vorrei che questa attenzione diventasse una caratteristica di ogni manifestazione sportiva: come consigliere regionale continuerò a impegnarmi in questa direzione".