Valle dei Segni Wine Trail: Milano torna... da bere per il lancio della quinta edizione
Tre distanze e un test run con ambizioni ultra l'ultimo weekend di ottobre sui sentieri e tra i vigneti della Valle Camonicadi Stefano Gatti
© Valle dei Segni Wine Trail Ufficio Stampa
Presentata a Milano - in Regione Lombardia - la quinta edizione di Valle dei Segni Wine Trail, in programma quest'anno tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre. Tra le novità il test event da 85 chilometri (per 4200 metri D+), il formato a staffetta sulla 55 chilometri e il progetto solidale “Valle dei Segni Wine Trail per tutti”. Nuovo main sponsor tecnico è Salomon.
PRESENTAZIONE UFFICIALE IN REGIONE LOMBARDIA
Valle dei Segni Wine Trail guarda avanti e lo fa presentando a Milano, nella prestigiosa cornice di Regione Lombardia, una quinta edizione che segna un ulteriore passo nel percorso di crescita della manifestazione camuna. Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre: un lungo weekend nel quale trailrunning, territorio, storia, tradizioni ed enogastronomia torneranno a essere gli ingredienti di un evento capace - anno dopo anno -di richiamare sempre più concorrenti anche dall'estero.
© Maurizio Torri
A fare gli onori di casa al tavolo dei relatori Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, Diego Invernici, Consigliere regionale camuno, Priscilla Ziliani, Assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, Paolo Franco Assessore alla Casa e Housing sociale e Giuseppe Dadà, Assessore al Turismo della Città di Darfo Boario Terme. Una presenza istituzionale importante per una manifestazione che, oltre all'aspetto agonistico, punta a essere sempre più uno strumento di promozione dell'intera Valle Camonica.
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LA GRANDE NOVITÀ: UN TEST EVENT DA 85 CHILOMETRI
La vera novità dell'edizione 2026 guarda alle lunghe distanze. Valle dei Segni Wine Trail comincia a pensare in formato ultra con un test event da 85 chilometri e ben 4200 metri di dislivello positivo. Non sarà ancora una gara open: a provare sul campo il nuovo tracciato saranno due atleti di comprovata esperienza come Melissa Paganelli e Luca Guerini, chiamati a fornire indicazioni preziose in vista di un possibile futuro inserimento della distanza nel programma ufficiale. La nuova distanza non rappresenta solamente un'estensione chilometrica, ma un allargamento dei confini della manifestazione. Il nuovo percorso toccherà quattro realtà vitivinicole finora non coinvolte, interesserà quattro comuni in più della Valle Camonica e permetterà di valorizzare nuovi angoli di territorio. Tra i passaggi di maggiore interesse ci saranno anche quelli nel Parco delle Incisioni Rupestri di Seradina e Bedolina, andando così a rafforzare quel legame tra sport, storia e cultura che rappresenta uno dei tratti distintivi dell'evento.
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UNA DISTANZA ULTRA PER CRESCERE ALL'ESTERO
L'apertura verso una futura ultra distance permetterebbe inoltre a Valle dei Segni Wine Trail di ampliare ulteriormente la propria offerta, proponendo distanze adatte a un pubblico sempre più ampio: da chi vuole avvicinarsi al trailrunning sino agli specialisti delle lunghe distanze. Si guarda soprattutto oltreconfine. Gli studi di settore evidenziano infatti un particolare interesse degli atleti stranieri verso le ultra distance quando scelgono una gara italiana. La 85KM potrebbe quindi diventare un importante volano per aumentare ulteriormente l'internazionalità di un evento che già nelle ultime edizioni ha visto crescere sensibilmente la presenza di runner provenienti dall'estero.
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SULLA 55 KM ARRIVA LA STAFFETTA
Altra novità 2026 è la staffetta a due sulla prova da 55 chilometri: una formula pensata per rendere accessibile il fascino della distanza regina anche a chi preferisce condividere fatica ed emozioni con un compagno di squadra. I due frazionisti affronteranno circa 28 chilometri a testa con 1300 metri di dislivello positivo,la zona cambio sarà in località Malegno. La nuova proposta sta già raccogliendo interesse e che va nella direzione intrapresa dagli organizzatori: ampliare le possibilità di partecipazione senza snaturare l'identità di una gara nata per raccontare la Valle Camonica attraverso i suoi sentieri.
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GARE & PROGRAMMA
Dopo i positivi feedback raccolti lo scorso anno, sarà nuovamente l’area sportiva Aqua Planet il vero cuore pulsante di Valle dei Segni Wine Trail, sede di partenza e arrivo delle diverse prove e punto di riferimento dell’intero weekend. Tre le distanze previste: la 55km con 2500 metri di dislivello positivo e la 18km con 1000 metri D+, entrambe in programma nella giornata da sabato 24 ottobre. Spazio domenica 25 alla Short da 10 chilometri, proposta sia in formula agonistica che non competitiva. Un format, quest'ultimo, pensato per coinvolgere atleti di differente livello e accompagnare l’evento verso una due giorni di sport e festa.
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VALLE DEI SEGNI WINE TRAIL PER TUTTI
Crescere significa anche non lasciare indietro nessuno. Da questo concetto nasce e si rafforza il progetto "Valle dei Segni Wine Trail per tutti” che coinvolge diverse associazioni locali impegnate quotidianamente al fianco di ragazzi con disabilità. Alcuni di loro stanno già seguendo un percorso di preparazione e saranno protagonisti nel weekend di gara, accompagnati sulle distanze da 10 e 18 chilometri. Non una semplice presenza simbolica, quindi, ma un vero percorso di avvicinamento all'evento attraverso allenamenti e condivisione. A questa iniziativa si affiancheranno i pettorali solidali: il ricavato della loro vendita sarà devoluto alle associazioni coinvolte nel progetto, trasformando ancora una volta lo sport in uno strumento concreto di inclusione e sostegno.
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UNA NUOVA PARTNERSHIP PER ANDARE LONTANO
Importante novità anche sul fronte delle partnership. Grazie al supporto di Sportland, Salomon sarà il nuovo main sponsor tecnico di Valle dei Segni Wine Trail. Un accordo che il comitato organizzatore annuncia con grande orgoglio e soddisfazione: il fatto che un brand da sempre punto di riferimento nel mondo della corsa off-road abbia scelto di legare il proprio nome all’evento camuno rappresenta un’ulteriore conferma della crescita e della credibilità raggiunte dalla manifestazione. L’auspicio è che questa nuova collaborazione possa essere l’inizio di un percorso condiviso, destinato a durare nel tempo e a crescere, edizione dopo edizione, insieme a Valle dei Segni Wine Trail.
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UN VIAGGIO TRA VIGNETI, STORIA E SAPORI
Resta immutata l'anima di Valle dei Segni Wine Trail. Il cuore pulsante sarà ancora Darfo Boario Terme, centro nevralgico di un evento che ha costruito la propria identità sull'incontro tra corsa e territorio. Sentieri, mulattiere, vigneti, cantine, borghi e luoghi della storia camuna accompagneranno i concorrenti in un periodo dell'anno nel quale i colori autunnali rendono ancora più suggestivo il paesaggio. Attraverso le realtà vitivinicole, proprio il passaggio rappresenta uno degli elementi che maggiormente caratterizzano questa manifestazione. Non una semplice competizione, quindi, ma un viaggio dentro la Valle Camonica e le sue eccellenze, con il trailrunning utilizzato come chiave per scoprire luoghi, tradizioni e sapori.
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ISCRIZIONI IN CRESCITA E SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALITÀ
Le prime indicazioni provenienti dalle iscrizioni confermano il trend positivo. I numeri sono in linea con quelli dello scorso anno e continuano a crescere, mentre aumenta anche la percentuale di partecipanti stranieri. Un dato particolarmente significativo alla luce della volontà degli organizzatori di consolidare Valle dei Segni Wine Trail come appuntamento di riferimento non soltanto nazionale. Dopo avere superato nelle precedenti edizioni quota millecinquecento partecipanti e avere accolto runners provenienti da numerose nazioni, la classica camuna vuole quindi compiere un nuovo salto di qualità. L'introduzione della staffetta, il test sulla futura 85km e una sempre maggiore attenzione a inclusione e solidarietà sono tasselli di un progetto che continua ad evolversi mantenendo ben salde le proprie radici.
Ulteriori informazioni e campagna iscrizioni sulla pagina web ufficiale https://www.valledeisegniwinetrail.it
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DICHIARAZIONI
Federica Picchi - Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia: "Valle dei Segni Wine Trail 2026 si conferma un evento sportivo di grande richiamo, regionale, nazionale e internazionale, con venti nazioni estere e trenta province italiane coinvolte. La Valle Camonica, con i suoi i borghi storici e i vigneti, offre un contesto di gara irripetibile, grazie anche a una organizzazione che riesce sempre a distinguersi. Regione Lombardia sostiene con convinzione manifestazioni come la Valle dei Segni Wine Trail, che continuano a evolversi - dalla staffetta al test sul nuovo percorso da 85 chilometri - mantenendo al centro inclusione, solidarietà e la valorizzazione del territorio in tutte le sue dimensioni: paesaggistiche, enogastronomiche e culturali".
Diego Invernici - Consigliere regionale camuno: "Da camuno, sono orgoglioso di vedere come la Valle dei Segni Wine Trail continui a crescere facendo conoscere la nostra terra attraverso lo sport. Correre fa bene alla salute, insegna a misurarsi con i propri limiti e crea occasioni di incontro. Qui trova un connubio speciale con la cultura enogastronomica della Valle Camonica, fatta di tradizioni, prodotti genuini e cura per ciò che portiamo in tavola. Dal 23 al 25 ottobre gli atleti attraverseranno sentieri, vigneti e luoghi della nostra storia. La nuova staffetta amplia le possibilità di partecipazione, mentre il test sugli 85 chilometri guarda al futuro. Mi sta particolarmente a cuore ‘Wine Trail per tutti’: i ragazzi con disabilità si stanno preparando per vivere la gara da protagonisti. Nello sport l’inclusione diventa concreta quando tutti hanno la possibilità di allenarsi, partecipare e raggiungere il proprio traguardo. Ringrazio le associazioni che saranno al loro fianco durante l’evento e che ogni giorno rendono possibili questi percorsi. Vorrei che questa attenzione diventasse una caratteristica di ogni manifestazione sportiva: come consigliere regionale continuerò a impegnarmi in questa direzione".
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Priscilla Ziliani - Assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica: "È con grande orgoglio che la Valle Camonica ospiterà il 24 e il 25 ottobre 2026 Valle dei Segni Wine Trail, un evento che unisce sport, natura, storia e gusto, facendosi ambasciatore delle migliori eccellenze del nostro territorio. Giunta alla quinta edizione, questa manifestazione non è solo una gara, ma è un’opportunità straordinaria per far conoscere al mondo le bellezze della Valle Camonica: i sentieri antichi, le vigne, i terrazzamenti, i borghi ricchi di storia e le incisioni rupestri che ci ricordano le radici profonde della nostra cultura. Lo sport ha un potere unico: unisce le persone, richiama l’attenzione, attrae visitatori. Valle dei Segni Wine Trail diventa così anche veicolo di sviluppo: per il turismo, per le strutture ricettive, per le attività locali e per coloro che credono nella montagna come luogo di vita, di sfida, di crescita. È anche un messaggio - per i giovani e per tutta la comunità - che vivere in un territorio montano non significa isolamento, ma ricchezza, opportunità, orgoglio. Ringrazio gli organizzatori, le amministrazioni locali, le associazioni sportive e tutti coloro che stanno lavorando con passione per realizzare questa iniziativa. L’assessorato allo Sport di Comunità Montana di Valle Camonica sarà al fianco della Valle dei Segni Wine Trail, convinti che eventi come questo siano linfa vitale per far crescere la nostra Valle, farla scoprire e farla apprezzare nella sua autenticità".
Giuseppe Dadà - Assessore al Turismo della Città di Darfo Boario Terme: "Valle dei Segni Wine Trail racchiude in sé tantissime cose importanti per il nostro territorio. Oltre lo sport ovviamente il nostro paesaggio, la nostra cultura, la nostra enogastronomia. Ben vengano insomma queste attività che coniugano insieme tantissimi elementi per un turismo sempre più slow e sempre più ambientalmente sostenibile".
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