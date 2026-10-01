Volley: federazione italiana celebra 80 anni a Oristano

La Federazione Italiana Pallavolo nel 2026 compie 80 anni. Un traguardo importante che la FIPAV festeggia attraverso un percorso di celebrazioni che si articolerà durante l'anno, legando simbolicamente l'Italia attraverso eventi e attività che ripercorreranno la storia della pallavolo italiana. Il Comitato Territoriale Centro Sardegna, con il patrocinio del Comune di Oristano, lo celebrerà con un evento in programma domenica 4 ottobre 2026 alle ore 10:00 all'HOSPITALIS SANCTI ANTONI di Oristano (ingresso da via Cagliari). L'evento offrirà l'occasione per rivivere la storia del volley sul territorio e per conferire importanti riconoscimenti alla società US Ariete (società con più di 50 anni), a Gaetano Pitzolu (alla memoria), Ninni Careddu (alla memoria), Marzio Schintu, Sandro Floris e Carlo Spiga che hanno contribuito a diffondere e far crescere la pallavolo nelle provincie di Oristano e Nuoro. In qualità di testimonial dell'evento saranno presenti Matteo Nuvoli, Paola Nonne. Franco Cani e Marcello Marcella. Dopo la consegna dei riconoscimenti nazionali, il Comitato Territoriale FIPAV Centro Sardegna premierà altri personaggi e società che hanno promosso la pallavolo nel Centro Sardegna. L'evento è organizzato dal Comitato FIPAV Centro Sardegna in collaborazione con il Comune di Oristano, con il gruppo 'Jurassic' di Oristano (ex giocatori e dirigenti della pallavolo), gli uffici scolastici Provinciali di Educazione Fisica di Nuoro e Oristano e altre personalità che hanno ricoperto importanti incarichi sportivi istituzionali. Presenterà l'evento Santina Raschiotti, ex pallavolista Oristanese.