Valle dei Segni: Angella e Buchauer a segno nella 55km, Prandi e Bonzi d'oro nella 18km

Valle dei Segni Wine Trail ancora una volta nel segno del “local” Diego Angella sulle Prealpi Bresciane della Media Valle Camonica. Il ventinovenne campione local (originario di Roncadelle, in provincia di Brescia) completa un sonante poker di successi in altrettante edizioni. Al femminile buona la prima per la campionessa tedesca Rosanna Buchauer. Sono loro i vincitori della gara clou da 55 chilometri, che dà il nome all'intero evento. Griffe d’autore anche sulla distanza intermedia, lo Half Trail da 18 chilometri vinta da Andrea Prandi e Vivien Bonzi. E se il day one (sabato 25 ottobre) è stato dedicato alle due prove più lunghe, spazio domenica 26 alla veloce e adrenalinica prova d'ingresso da otto chilometri, nel doppio formato agonistico e non competitivo. La quarta edizione dell'evento bresciano disegnato tra i vigneti e i terrazzamenti della Media Valle Camonica è stata incorniciata da due belle giornate di sole che hanno regalato a concorrenti e pubblico ricordi indelebili di una valle bellissima, ricca di storia e di tradizioni. Al traguardo di Darfo Boario Terme tanto pubblico e una grande festa nella serata di sabato.