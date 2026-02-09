1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Novità

Luce: la prima Ferrari elettrica

Il suo primo vero capitolo elettrico inizia da ciò che le riesce meglio: l’esperienza emotiva. Niente maxi-touchscreen né soluzioni standard da auto a batteria, ma un abitacolo scolpito come un oggetto di design, comandi fisici, materiali nobili e un’interazione uomo-macchina ispirata tanto alle Ferrari storiche quanto alla Formula 1. Un progetto nato a San Francisco con LoveFrom di Jony Ive e sviluppato insieme al Centro Stile di Maranello, che racconta come il Cavallino intenda reinterpretare il futuro senza rinunciare alla propria identità

09 Feb 2026 - 14:51
8 foto
ferrari
ferrari elettrica
ferrari elettrica 2026
nuova ferrari elettrica
luce
auto elettriche

Ultimi video

02:36
L'ultima novità di Kia

L'ultima novità di Kia

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

02:32
In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

26:13
Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

01:36
BMW Motorrad protagonista a Verona

BMW Motorrad protagonista a Verona

01:47
Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

02:08
The Ice St. Moritz 2026

The Ice St. Moritz 2026

00:19
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

00:21
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

00:53
Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

Audi Q5 e Q5 Sportback a Monza

02:36
L'ultima novità di Kia

L'ultima novità di Kia

I più visti di Drive Up

Un italiano, un tedesco e un americano hanno costruito una supercar

Quando Bugatti costruì un treno

La nuova supercar di Kimi Antonelli

Sembra il futuro, ma è il 1965

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Ringo's Garage: Bovensiepen Zagato

Kimi Antonelli ha una nuova supercar