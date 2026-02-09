Luce: la prima Ferrari elettrica

© Ufficio Stampa
Il suo primo vero capitolo elettrico inizia da ciò che le riesce meglio: l’esperienza emotiva. Niente maxi-touchscreen né soluzioni standard da auto a batteria, ma un abitacolo scolpito come un oggetto di design, comandi fisici, materiali nobili e un’interazione uomo-macchina ispirata tanto alle Ferrari storiche quanto alla Formula 1. Un progetto nato a San Francisco con LoveFrom di Jony Ive e sviluppato insieme al Centro Stile di Maranello, che racconta come il Cavallino intenda reinterpretare il futuro senza rinunciare alla propria identità