Val di Mello Winter Trail 2025: scatenate l'inverno!

All’altezza di località Laghetto ci ricompattiamo. Un velo di ghiaccio ricopre il terreno in alcuni punti: alcuni di noi montano i ramponcini per sicurezza. Si corre bene anche senza, bisogna solo prestare attenzione. Per la gara però consigliamo vivamente di portarli: potrebbero servire! Ci inoltriamo verso Rasica. Alla Luna Nascente il gestore ci offre del provvidenziale thé caldo: va giù che è una meraviglia! Chilometro sette, ennesimo selfie e poi via. Il bello di correre in gruppo é che non senti neanche il freddo. Salutiamo gli escursionisti che raggiungiamo o incrociamo sul sentiero. Da un gruppo numero di camminatori numeroso quasi quanto il nostro si levano incitamenti a squarciagola nei nostri confronti: “forzaaa" "aleeeeeeé" "daidaidai". Al giro di boa di Rasica decido di mettere a mia volta i ramponcini per prendere dimestichezza e soprattutto per essere più sicuro nei movimenti. Il crick-crock é molto presente, la tenuta é impeccabile e il ritmo é differente (aderiscono e aumentano la spinta): una garanzia in più per la mia sicurezza, per il mio corpo e per la mia mente. Ma quanto é bello stare in compagnia e fare ciò che piace e condividerlo? Ci guardiamo intorno e notiamo il sole che sfiora le cime e i colori dell’inverno. Certo, aspettiamo la neve!