The Stone, Extreme Triathlon: 70 triatleti conquistano la pietra dei vincitori.

Sulla finish line anche i partecipanti ad Approach to Stone, programma short di avvicinamento alla gara regina con 2,2 km di nuoto, 138 km sulle due ruote e 27 km di corsa, dove i migliori tempi sono stati registrati dal bergamasco Isacco Carrara (SportAction, 8h35'39"19) e dalla padovana Claudia Lorenzetto (PDN TRI, 11h25'39"51). Grande soddisfazione anche per i team di The Stone Relay, novità 2025 in modalità staffetta con un atleta per ciascuna frazione: i bresciani Angelo Panteghini, Giovanni Medeghini e Dario Vaira i più veloci in13h05'39"54. Proprio a Ponte di Legno la tedesca Nadine Truppat è riuscita a ottenere il prestigioso accesso all’élite Hall of Fame dell’Extreme Triathlon Series, possibile per chi completa entro 3 anni le 5 tappe del circuito internazionale: Winterman CZECH Xtreme Triathlon, Knysna Extreme Triathlon, Pirene Xtreme Triathlon, Austria eXtreme Triathlon, oltre a The Stone, tra i triathlon estremi più duri organizzati nel mondo.