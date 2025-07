Ducati Scrambler Days of Joy: Univela protagonista a Campione del Garda

Univela si distingue come polo d’attrazione per un nuovo modo di vivere il turismo: attivo, esperienziale e sostenibile. Non solo moto e vela, ma anche attività all’aria aperta, momenti di svago, musica, relax in riva al lago con ombrelloni, sdraio e biliardino, per chi cerca un ritmo più lento ma non vuole rinunciare allo spirito giovane e coinvolgente che da sempre caratterizza questa destinazione.