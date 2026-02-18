Fiorentina, Kean e Dodo non convocati per la trasferta con lo Jagiellonia: il motivo

18 Feb 2026 - 16:56
© italyphotopress

© italyphotopress

Paolo Vanoli non ha convocato due big della Fiorentina come Moise Kean e Dodò per la trasferta di Conference League in Polonia con lo Jagiellonia. La scelta è mirata a preservare i due top per la sfida salvezza di lunedì con il Pisa. Sono 23 i convocati del tecnico dei viola: nell'elenco non figurano molti big fra i quali Kean, Dodo, De Gea, Solomon, Gudmundsson oltre Brescianini, Rugani e Christensen eslusi dalla lista Uefa. Il tecnico della Fiorentina ha chiamato 8 giocatori della Primavera. Ecco l'elenco completo: portieri Leonardelli, Lezzerini, Magalotti; difensori Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti; centrocampisti Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno; attaccanti Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini. 

Ultimi video

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

00:35
DICH PALLADINO SU KOVAC 17/2 DICH

Palladino: "Protestavano dalla panchina, io non lo faccio mai, lascio gli arbitri decidere""

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:33
Siemieniec (tecnico Jagiellionia): "Se non gioca Kean nella Fiorentina, giocherà Piccoli pagato 25 milioni..."
17:11
Serie C, il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
16:59
Totti e la figlia sola in casa, archiviata l'inchiesta per abbandono
16:56
Fiorentina, Kean e Dodo non convocati per la trasferta con lo Jagiellonia: il motivo
16:45
Bufera Benifca-Real: l'Uefa apre indagine su insulti razzisti contro Vinicius