Fiorentina, Kean e Dodo non convocati per la trasferta con lo Jagiellonia: il motivo

Paolo Vanoli non ha convocato due big della Fiorentina come Moise Kean e Dodò per la trasferta di Conference League in Polonia con lo Jagiellonia. La scelta è mirata a preservare i due top per la sfida salvezza di lunedì con il Pisa. Sono 23 i convocati del tecnico dei viola: nell'elenco non figurano molti big fra i quali Kean, Dodo, De Gea, Solomon, Gudmundsson oltre Brescianini, Rugani e Christensen eslusi dalla lista Uefa. Il tecnico della Fiorentina ha chiamato 8 giocatori della Primavera. Ecco l'elenco completo: portieri Leonardelli, Lezzerini, Magalotti; difensori Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti; centrocampisti Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno; attaccanti Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini.