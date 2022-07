Una skymarathon tricolore, l'inedita skyrace per sognare: International Orobie Skyraid raddoppia!

SKYRUNNING

Tornato in calendario nel 2021, il classico appuntamento della Val Seriana raddoppia quest'anno la propria proposta.

© Cristian Riva Tra le tante gare che affollano il calendario agonistico della prima parte dell'estate (letteralmente senza respiro) una di quelle che emergono per numeri, sostanza e contesto è senza ombra di dubbio International Orobie Skyraid. La creatura di Mario Poletti, che insieme al team di Fly-Up Sport l’ha rilanciata nel 2021, si corre sabato 23 luglio. Alla prova lunga, scelta da FISky (Federazione Italiana Skyrunning) come prova unica per l’assegnazione del titolo tricolore Ultra SkyMarathon - si affianca la new entry Orobie Skyrace, che permette ai più ambiziosi di provare la gamba in vista dell’upgrade alla distanza maggiore ed a tutti gli altri un impegno di sicura soddisfazione. La conferenza stampa di presentazione è stata ospitata dal punto vendita DF Sport Specialist di Orio al Serio, alle porte di Bergamo.

I numeri del conto alla rovescia sono ormai molto piccoli, tendenti allo zero! Oltre a Mario Poletti e a Gianina Nemtanu di Fly-Up Sport, presenti al lancio delle due gare in programma Sergio Longoni (titolare di DF Sport Specialist), Donatella Suardi e Franco Acerbis (rispettivamente General Manager e Presidente di Scott Italia), oltre a Giuseppe Zamboni (responsabile marketing DF Sport Specialist).

Poletti ha illustrato il percorso della gara classica (58 chilometri/3800 metri D+) e quello dell’inedita Orobie Skyrace da 22 chilometri e 2150 metri di dislivello positivo. Le due gare di sabato 23 luglio prenderanno il via rispettivamente da Ardesio e da Fiumenero e si concluderanno entrambe a Valbondione. Per l’occasione arriveranno in Val Seriana atleti da diversi Paesi europei ed extraeuropei.

© Cristian Riva

Orobie Skyraid è la gara più sentita del calendario di gare Fly-Up. Quella che nasce dalla voglia di mettersi alla prova di Mario Poletti che nel 2005 - era il 7 agosto - segnò un record ad oggi ancora imbattuto: il Sentiero delle Orobie da Valcanale al Passo della Presolana in otto ore, 52 minuti e 31 secondi. Il record diede il giusto impulso per l’organizzazione di una gara a staffetta che, valevole come Campionato del Mondo Skyrunning a squadre, si disputò dal 2007 fino al 2010. Da Orobie Skyraid sono passati campioni di livello assoluto, ad iniziare (nel vero senso della parola) dal catalano Kilian Jornet i Burgada che - allora solo diciannovenne - coprì il tratto dal Rifugio Coca al Rifugio Albani in sole due ore e 34 minuti. Dopo anni di assenza, nel 2021 la gara è tornata in calendario, questa volta in una versione (format di gara individuale) più adatta alla disciplina della skymarathon, riscuotendo fin da subito un grande successo.

© Cristian Riva

International Orobie Skyraid "muove" da Ardesio e si sviluppa lungo la dorsale orobica, toccando i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Calvi, Brunone, Coca e le baite di Maslana, per terminare nell’abitato di Valbondione. Sulla base dell’esperienza della scorsa stagione ed al fine di garantire condizioni di massima sicurezza il numero massimo di partecipanti è stato fissato a 650 atleti. La prova è stata anche certificata dalla Federazione Internazionale Skyrunning (ISF) e riconosciuta dall’International Trail Running Association con l’assegnazione di tre punti ITRA.

International Orobie Skyrace (start da Fiumenero) è invece una bella cavalcata tra il rifugio Brunone e il rifugio Coca, prima della discesa finale verso il traguardo posto a Valbondione, dopo aver attraversato il borgo di Maslana. Il sold-out è in questo caso fissato a duecento iscritti.

© Cristian Riva

“Ringrazio Fly-Up Sport per averci voluti come sponsor della sua gara regina. Per DF Sport Specialist, che sponsorizza più di un migliaio di manifestazioni sportive ogni anno, associarsi a Poletti ed al suo team è garanzia di successo. Siamo sempre vicini agli eventi che (come International Orobie Skyraid) puntano alla valorizzazione del territorio”. (Sergio Longoni-titolare DF Sport Specialist)

“Complimenti a Sergio Longoni che - con DF Sport Specialist - ha saputo creare una realtà solida e radicata sul territorio. E complimenti a Mario Poletti riesce sempre a sorprenderci con la sua energia. Scott è ben felice di supportare Orobie Skyraid perché è una gara nella quale il nostro brand si riconosce fortemente: si tratta infatti di una competizione tecnica e spettacolare, perfettamente in linea con l’immagine di Scott in Italia e nel mondo. Saremo presenti con un truck che accoglierà gli atleti ed il pubblico”. (Donatella Suardi-General Manager Scott Italia)

© Cristian Riva

“Essere al posto giusto, nel momento giusto e soprattutto insieme ai partner giusti. Oggi possiamo dire di esserlo. Bergamo ha bisogno di Mario Poletti e della sua energia. Del suo impegno, della sua passione per lo sport e della sua fantasia. quella di Mario è un’energia senza alcun dubbi positiva e costruttiva”. (Franco Acerbis-Presidente Scott Italia)

Oltre al nuovo sponsor DF Sport Specialist, sempre vicino al mondo delle gare che puntano alla valorizzazione del territorio, sostengono l'evento Scott, Lovato Electric Spa, Uniacque, Elleerre, Tornado, Officine Meccaniche Ponte Nossa e Bettineschi.