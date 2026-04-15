Bayern, Kompany: "Abbiamo avuto carattere, è la cosa più importante"

"Abbiamo fatto la cosa più importante nel calcio: abbiamo mostrato carattere. Siamo andati tre volte sotto, è stato difficile, eppure abbiamo vinto 4-3. E il modo in cui abbiamo giocato è importante, anche per i tifosi: vincere fa parte del nostro mestiere, ma anche regalare loro qualcosa di speciale". Così, ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany dopo la vittoria contro il Real Madrid. "Sogniamo in grande dall'inizio della stagione - ha aggiunto - . Giocheremo contro i campioni in carica che sono in gran forma, non vediamo l'ora. Sono felice e fiero della mia squadra".