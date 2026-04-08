Trofeo Dario&Willy: Valmadrera celebra vent’anni di sport, memoria e passione per la montagna

Accanto all’aspetto competitivo, il Trofeo Dario&Willy continua a distinguersi per la forte componente umana e sociale: un evento che vive grazie all’impegno di volontari, organizzatori e sostenitori e che ogni anno rinnova il proprio messaggio di condivisione e rispetto. "Raggiungere la ventesima edizione è per noi motivo di grande orgoglio", sottolinea l’organizzazione. "Questo traguardo è il risultato di un lavoro collettivo e della passione di tante persone che nel tempo hanno creduto in questo progetto".