il comunicato

Giornalisti in sciopero il 16 aprile 2026 per il contratto di lavoro scaduto 10 anni fa

Anche la redazione di Sportmediaset.it aderisce allo sciopero: il sito non sarà aggiornato

15 Apr 2026 - 23:59

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile.

Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.

E va anche peggio alle migliaia di colleghe e colleghi collaboratori e a partita Iva che da anni attendono la determinazione dell’equo compenso e che per questo motivo hanno redditi che sono sotto la soglia di povertà.

Gli editori si sono garantiti tagli del costo del lavoro ricorrendo a pratiche di dumping contrattuale attraverso l’uso smodato del lavoro precario.

Con il nostro lavoro e i nostri sacrifici quotidiani, siamo gli azionisti di maggioranza di molte aziende editoriali. 

Per la Federazione nazionale della Stampa italiana dignità e futuro dell’informazione passano attraverso il rinnovo contrattuale, il recupero salariale e la difesa dei diritti che non sono privilegi, ma il modo con cui possiamo resistere alle minacce, dentro e fuori dalle redazioni. La dignità del nostro lavoro incide pesantemente sulla qualità dell’informazione che arriva a voi cittadini. 

Per questo riteniamo anche che il settore debba essere finanziato di più e meglio, che i finanziamenti non possano produrre la distruzione e l’appiattimento dell’informazione, ma riportare ricavi alle testate. Noi giornalisti siamo pronti a parlarne e a confrontarci. Ma gli editori?

Ultimi video

01:20
Mauro bacchetta Fabregas: "Al Como mancano i fondamentali, non sa difendere"

Mauro bacchetta Fabregas: "Al Como mancano i fondamentali, non sa difendere"

46:33
Edizione ore 13.10 del 15 aprile

Edizione ore 13.10 del 15 aprile

45:36
Edizione ore 13.00 del 14 aprile

Edizione ore 13.00 del 14 aprile

45:55
Edizione ore 13.10 del 13 aprile

Edizione ore 13.10 del 13 aprile

02:53
La moviola di Como-Inter: il rigore su Nico Paz era inesistente?

Cesari: "Rigore Como errore grave. Secondo me al Var non hanno fatto una cosa"

02:45
Pazzini: "Il Milan non vede l'ora di vendere Leao"

Leao sul mercato, Pazzini: "Il Milan non vede l'ora di venderlo"

01:24
Trevisani vs Sabatini diventa... Pioli vs Allegri: lo scontro

"Pioli aveva un gioco, Allegri no": e Sabatini esplode contro Trevisani

01:48
La moviola di Parma-Napoli: tocco di braccio di Buongiorno, era rigore?

Cesari: "Il braccio di Buongiorno non era da rigore per un motivo ben preciso"

02:38
Trevisani: "Juve fortunata? Per andare in "parità" con la sfiga, serve molto di più"

Trevisani: "Juve fortunata? Per andare in "parità" con la sfiga, serve molto di più"

02:05
Mauro: "La cosa più bella di Spalletti è stata... la sostituzione di Yildiz"

Mauro: "La cosa più bella di Spalletti è stata... la sostituzione di Yildiz"

01:18
Mauro: "Alla proprietà del Milan non interessa vincere!"

Mauro: "Alla proprietà del Milan non interessa vincere!"

01:04:12
Domenica 12 aprile

Domenica 12 aprile

01:58
Sabatini: "Perché il Milan vende i suoi migliori e deve vincere lo scudetto?"

Sabatini: "Perché il Milan vende i suoi migliori e deve vincere lo scudetto?"

03:00
Biasin: "Chivu ha ragione: Inter obbligata a vincere, e le altre?"

Biasin: "Chivu ha ragione: Inter obbligata a vincere, e le altre?"

01:33
Sabatini: "Chivu fa cambi coraggiosi, senza guardare in faccia nessuno. Altro che Inzaghi..."

Sabatini: "Chivu fa cambi coraggiosi, senza guardare in faccia nessuno. Altro che Inzaghi..."

01:20
Mauro bacchetta Fabregas: "Al Como mancano i fondamentali, non sa difendere"

Mauro bacchetta Fabregas: "Al Como mancano i fondamentali, non sa difendere"

I più visti

Edizione ore 13.10 del 13 aprile

Edizione ore 13.10 del 13 aprile

Edizione ore 13.00 del 14 aprile

Edizione ore 13.00 del 14 aprile

Edizione ore 13.10 del 15 aprile

Edizione ore 13.10 del 15 aprile

Edizione ore 13.00 dell'11 aprile

Edizione ore 13.00 dell'11 aprile

Edizione ore 13.10 del 10 aprile

Edizione ore 13.10 del 10 aprile

La morte di Marco Pantani nel podcast di Gioco Sporco: segreti, misteri e verità mai dette prima

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:59
Giornalisti in sciopero il 16 aprile 2026 per il contratto di lavoro scaduto 10 anni fa
23:59
Il rosso a Camavinga scatena la furia del Real: arbitro assediato
23:57
Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"
23:56
Bayern, Kompany: "Abbiamo avuto carattere, è la cosa più importante"
23:42
Real Madrid, Arbeloa: "Molto arrabbiati e delusi, rosso inspiegabile"