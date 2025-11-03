Un Prodigio dopo l'altro: ecco Max, tuttofare by La Sportiva

La più recente versione della Prodigio Series punta a soddisfare le esigenze del trailrunner più puntiglioso e instancabile
© La Sportiva Ufficio Stampa
Comfort, stabilità e ammortizzazione per le ultra distanze: sono i segni particolari riportati sulla carta d'identità di Prodigio Max, il modello presentato a fine estate che amplia la Prodigio Series by La Sportiva: una linea di modelli pensati e realizzati dall'azienda trentina (leader nella produzione e distribuzione di abbigliamento e calzature tecniche per sport di montagna) per rispondere a tutte le esigenze del trailrunner, dalle gare tecniche alle corse più lunghe e impegnative. Con l’introduzione di questa nuova calzatura, la serie Prodigio consolida ulteriormente la presenza del brand di Ziano di Fiemme nel segmento delle ultra distanze, offrendo una proposta tecnica completa per ogni tipologia di trailrunner. E se Prodigio Max ha fatto il suo debutto in società, è vero anche che la sua versatilità ne fanno una fedele alleata per chi non fa un passo indietro nemmeno quando - con l'avanzare dell'autunno e l'approssimarsi dell'inverno - le condizioni per praticare la corsa in natura si fanno via via meno favorevoli.
© La Sportiva Ufficio Stampa
La progettazione della Prodigio Series prende forma ai piedi delle Dolomiti del Trentino, dove La Sportiva ha sede e dove ogni modello della linea viene concepito, collaudato e perfezionato. Grazie alla vicinanza diretta con il territorio, l’azienda può contare su un approccio di sperimentazione praticamente a chilometro zero, che consente di mettere rapidamente alla prova ogni prototipo su sentieri tecnici, dislivelli reali e condizioni ambientali estreme.
© La Sportiva Ufficio Stampa
Il lavoro su Prodigio, Prodigio Pro e Prodigio Max è il risultato di un processo di sviluppo continuo, portato avanti da un team tecnico altamente specializzato in stretta collaborazione con gli atleti del brand, che forniscono feedback puntuali durante tutte le fasi di test. Questa sinergia consente di tradurre le esigenze reali del trailrunner di tutti i giorni in soluzioni concrete, evolvendo costantemente la linea per offrire prestazioni affidabili, comfort prolungato e massima protezione su ogni distanza.
© La Sportiva Ufficio Stampa
Prodigio Max si rivolge in particolare agli atleti e appassionati che affrontano distanze ultra su sentieri tecnici nei quali ammortizzazione, stabilità e protezione diventano elementi chiave per la buona riuscita della performance. Il nuovo modello introduce la schiuma XFlow Endurance, una mescola più morbida e in grado di restituire energia nel tempo rispetto alla XFlow Speed (presente in Prodigio Pro), studiata per offrire un'ammortizzazione prolungata senza compromettere il sostegno strutturale.
© La Sportiva Ufficio Stampa
La suola è realizzata con doppia mescola FriXion Red, che garantisce durata nel tempo nelle aree soggette a maggiore usura e aderenza nella parte anteriore. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere Prodigio Max una calzatura solida ma sorprendentemente reattiva, pensata per offrire sicurezza e comfort in ogni fase della corsa.
© La Sportiva Ufficio Stampa
Con Prodigio Max, La Sportiva arricchisce la Prodigio Series, una linea iniziata con il modello Prodigio - versatile e bilanciato - e proseguita con Prodigio Pro, rivolto a chi cerca massime prestazioni e reattività. Prodigio Max rappresenta il punto più avanzato di questa evoluzione: una scarpa che nasce per accompagnare il trail runner più esigente nelle avventure più lunghe.
La Sportiva Prodigio Max è disponibile presso i rivenditori autorizzati e su www.lasportiva.com al prezzo consigliato di 180 euro.
© La Sportiva Ufficio Stampa
SCHEDA TECNICA
La Sportiva Profigio Max è una calzatura creata specificamente per gli amanti del mondo ultra che ricercano massima ammortizzazione, comfort, protezione e stabilità durante le corse in montagna. Grazie alla nuova mescola XFlow Endurance, la calzatura aumenta il livello di resistenza e durabilità per garantire la stessa sensazione di comfort dal primo all'ultimo km. Il pacchetto suola ha una grande superficie di appoggio e un rocker medio per aumentare il livello di stabilità, mentre la suola bi-mescola FriXion Red garantisce il perfetto compromesso tra durabilità - nei punti di maggiore usura nella zona tallonare – e il massimo grip nella zona mediale/anteriore. La nuova tomaia Comfort Wire è composta da tessuti in Light TPU estremamente morbidi a diretto contatto con il piede, con dei filati in TPU applicati esternamente per garantire un FIT soffice ma con il giusto contenimento, il perfetto compromesso per la massima comodità e sostegno nelle uscite più lunghe e impegnative.
© La Sportiva Ufficio Stampa
Prodigio Max M
Taglie: 40-50 1/2 + 1/2
Peso: 295 grammi
Prodigio Max W
Taglie: 36-43 + 1/2
Peso: 260 grammi
© La Sportiva Ufficio Stampa
INFORMAZIONI TECNICHE
Tomaia: Comfort WIRE (Tessuto in Light TPU con filati ricamati in TPU) + Wrapping System
Fodera: 3D Mesh
Plantare: XFlow 5mm (TPU supercritico riciclato)
Intersuola: XFlow ENDURANCE
Suola: Bi mescola Frixion RED
Wrapping System: abbraccia il piede dal basso verso l'alto per una perfetta stabilità di piede e caviglia.
© La Sportiva Ufficio Stampa
LA SPORTIVA
Fondata nel 1928 dal calzolaio di Tesero Narciso Delladio, La Sportiva è un’azienda trentina a conduzione familiare leader mondiale nel settore delle calzature da arrampicata, alpinismo, hiking, mountain running e scialpinismo e dell’abbigliamento tecnico da outdoor. L’azienda, fatta crescere a livello internazionale da Francesco Delladio, è oggi guidata da Lorenzo Delladio e mantiene la principale sede di produzione a Ziano di Fiemme, ai piedi delle Dolomiti e al di fuori dei grandi distretti industriali calzaturieri italiani. La Sportiva è distribuita in oltre ottantasette Paesi in tutto il mondo.
© La Sportiva Ufficio Stampa