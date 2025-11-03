Un Prodigio dopo l'altro: ecco Max, tuttofare by La Sportiva

Comfort, stabilità e ammortizzazione per le ultra distanze: sono i segni particolari riportati sulla carta d'identità di Prodigio Max, il modello presentato a fine estate che amplia la Prodigio Series by La Sportiva: una linea di modelli pensati e realizzati dall'azienda trentina (leader nella produzione e distribuzione di abbigliamento e calzature tecniche per sport di montagna) per rispondere a tutte le esigenze del trailrunner, dalle gare tecniche alle corse più lunghe e impegnative. Con l’introduzione di questa nuova calzatura, la serie Prodigio consolida ulteriormente la presenza del brand di Ziano di Fiemme nel segmento delle ultra distanze, offrendo una proposta tecnica completa per ogni tipologia di trailrunner. E se Prodigio Max ha fatto il suo debutto in società, è vero anche che la sua versatilità ne fanno una fedele alleata per chi non fa un passo indietro nemmeno quando - con l'avanzare dell'autunno e l'approssimarsi dell'inverno - le condizioni per praticare la corsa in natura si fanno via via meno favorevoli.