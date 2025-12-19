Gravina sul caso Allegri-Oriali: "Una figuraccia". Dubbi sull'arbitro per Milan-Como a Perth

Un altro tema caldo che Gravina ha commentato è quello che riguarda Milan-Como, ufficializzata per l'8 febbraio a Perth: "La federazione ha dato una sua disponibilità ad assecondare una scelta che rientra nelle autonomie rivendicate giustamente dalla Lega Serie A. A noi non è arrivata ancora nessuna comunicazione". Poi però il presidente della Figc ha parlato dell'opportunità di far dirigere la partita da un fischietto di un'altra federazione: "Sul tema dell'arbitro asiatico e sull'equa competizione avremo invece qualche riflessione da fare: è un argomento che merita qualche riflessione, che dobbiamo fare con la Lega di A. Dobbiamo trovare un equilibrio tra le federazioni, non siamo contrari e non siamo favorevoli, vogliamo solo capire. Vogliamo creare un rapporto di crescita degli arbitri, ma occorre capire cosa si mette e cosa si riceve", ha aggiunto.