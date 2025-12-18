Logo SportMediaset

Basket, Eurolega: Milano rallenta, il Fenerbahce espugna l'Allianz Cloud

L’Olimpia va ko dopo due vittorie consecutive: i turchi si impongono 87-72

18 Dic 2025 - 22:31
© Getty Images

© Getty Images

Nel diciassettesimo turno di Eurolega di basket si interrompe la mini-striscia di vittorie consecutive di Milano. Il Fenerbahce si impone infatti 87-72 contro l'Olimpia e centra il decimo successo (i turchi hanno anche una partita in meno). L’Olimpia soffre nel primo tempo (40-32 per gli ospiti), rientra nel terzo quarto fino al -1 e poi crolla nel periodo finale. Per la Beko decisivo Horton-Tucker, autore di 23 punti. Ottava sconfitta per l’Armani.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-FENERBAHCE BEKO 72-87

Nulla da fare per Milano, la terza vittoria consecutiva non arriva: all’Unipol Forum il Fenerbahce ha la meglio. Nei primissimi minuti i padroni di casa restano a contatto, ma Horton-Tucker inizia a trascinare i turchi: alla prima pausa breve il tabellino è sul 19-11. L’Olimpia prova ad aggrapparsi a Brooks e Shields, ma le due triple in successione di Colson portano la Beko fino al +10. All’intervallo gli ospiti sono ancora avanti, sul 40-32. Gli uomini di Poeta si risvegliano dopo la pausa lunga: LeDay entra in ritmo e inizia a segnare, poi le due triple di fila di Shields sul finire del periodo spingono l’Armani fino al -1. Gli ospiti non si lasciano intimorire dal rientro biancorosso: Horton-Tucker e Boston Jr. sono una furia nei seicento secondi finale, con il Fener che scappa via e va a chiudere sul 87-72. Decima vittoria in sedici appuntamenti per il Fenerbahce, ottava sconfitta per Milano.

