Basket, Eurolega: Milano rallenta, il Fenerbahce espugna l'Allianz Cloud

Nulla da fare per Milano, la terza vittoria consecutiva non arriva: all’Unipol Forum il Fenerbahce ha la meglio. Nei primissimi minuti i padroni di casa restano a contatto, ma Horton-Tucker inizia a trascinare i turchi: alla prima pausa breve il tabellino è sul 19-11. L’Olimpia prova ad aggrapparsi a Brooks e Shields, ma le due triple in successione di Colson portano la Beko fino al +10. All’intervallo gli ospiti sono ancora avanti, sul 40-32. Gli uomini di Poeta si risvegliano dopo la pausa lunga: LeDay entra in ritmo e inizia a segnare, poi le due triple di fila di Shields sul finire del periodo spingono l’Armani fino al -1. Gli ospiti non si lasciano intimorire dal rientro biancorosso: Horton-Tucker e Boston Jr. sono una furia nei seicento secondi finale, con il Fener che scappa via e va a chiudere sul 87-72. Decima vittoria in sedici appuntamenti per il Fenerbahce, ottava sconfitta per Milano.