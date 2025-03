Ultrabericus Trail Vicenza: Angella e Saggin a trazione integrale nel fango

Giornata uggiosa sui Colli Berici per Ultrabericus Trail 2025 che ha comunque portato sul parterre quasi duemila concorrenti che si sono messi alla prova sotto la pioggia nelle cinque diverse prove in programma. Nella gara Integrale da 65 chilometri e 2500 metri D+ vittoria per il bresciano Diego Angella e per la vicentina Irene Saggin. Stesso tracciato ma frazionato in due tranche per la prova a staffetta Twin Lui&Lei vinta dalla coppia composta da Daniel Vinco e Sofia Toniolo. Nella Marathon (43 chilometri per 1500 metri D+) successo targato Zan Zepic e Dinahlee Calzolari, mentre ad aggiudicarsi la “corta” Urban sulla distanza della mezza maratona (21chilometri e 700 metri D+) sono stati Mirco Soprana e Nuša Mali.